Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
Читать в источнике
Комментировать356

Подробнее о событии

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ru06:39

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русском04:01

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правда03:31

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС03:24

Евро поднялся выше 86 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ03:24

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Ведомости04:57

Впервые с начала апреля курс евро поднялся выше 85 рублей

Журналистская правда28 июля в 09:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Политика

Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц

Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Здоровье

Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы

Будущее России. Национальные проекты 04:06
5
Экономика

Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума

В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия вчера в 18:30
7
Армия и оружие

Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков

По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.
РИА Новости 01:58
5
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта

Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25
825
Происшествия

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
1
Футбол

«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

По версии сотрудников из консалтинговой фирмы Brand Finance, клуб «Реал» из Испании является самым дорогим брендом в мировом футболе.
CT news 01:19
Политика

Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
3
Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
35
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
78
Игры

Появился трейлер документального фильма о PlayStation. В нём снялись Кодзима и Церни

Создатели документального фильма From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution опубликовали на своём канале в YouTube официальный трейлер проекта.
Чемпионат 06:32
Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
16
Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Культура

Зрителей псковского фестиваля «Музыка на воде» рассадят на поляне

Зрителей псковского фестиваля «Музыка на воде», который пройдёт в Дендропарке в конце августа и начале сентября, рассадят на поляне.
Московский Комсомолец Псков 06:55
Здоровье

Медучреждения Тверской области получили новые автомобили скорой помощи

30 июля в Твери состоялась торжественная церемония передачи новых автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Тверской области, а также техники для подразделений регионального Управления МЧС.
ГТРК Тверь 05:37
Здоровье

Возможный рост заразившихся осенью не связан с началом учебного года

Отмечалось, что число заболевших коронавирусном может возрасти из-за начала занятий в вузах, когда в города приедут иногородние студенты.
Моя Москва.онлайн 06:03
1
Политика

Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
1,3K
Общество

Роман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является самой популярной книгой в российских колониях.
Аргументы и Факты 06:08
32
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
632
Происшествия

Верховный суд отказался оправдать фигурантов «ростовского дела»

Коммерсантъ 06:17
2
Общество

Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР

Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году.
ТАСС Наука 28 июля в 06:37
39
Армия и оружие

Минобороны открыло на сайте раздел в честь 90-летия ВДВ

Министерство обороны России посвятило специальный раздел своего официального интернет-сайта 90-летию образования Воздушно-десантных войск.
Вечерняя Москва вчера в 19:56
Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

REGNUM 06:51
5
Происшествия

Актер Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП

Ефремова обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом.
Государственные Вести 01:19
2,1K
Политика

Песков заявил, что в Европе будет спокойнее без американских солдат

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о "защите Германии от России", заявив, что РФ не представляет угрозы ни ФРГ, ни Европе в целом.
Политика Сегодня 06:10
Происшествия

В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры

Газета.Ru 05:00
58
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
572
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 вчера в 07:48
332
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное