Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
Читать в источнике
Оценить207
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Политика
Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц
Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Здоровье
Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы
Будущее России. Национальные проекты 04:06
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия вчера в 18:30
Армия и оружие
Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков
По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.
РИА Новости 01:58
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
Футбол
«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
По версии сотрудников из консалтинговой фирмы Brand Finance, клуб «Реал» из Испании является самым дорогим брендом в мировом футболе.
CT news 01:19
Политика
Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
Игры
Появился трейлер документального фильма о PlayStation. В нём снялись Кодзима и Церни
Создатели документального фильма From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution опубликовали на своём канале в YouTube официальный трейлер проекта.
Чемпионат 06:32
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Культура
Зрителей псковского фестиваля «Музыка на воде» рассадят на поляне
Зрителей псковского фестиваля «Музыка на воде», который пройдёт в Дендропарке в конце августа и начале сентября, рассадят на поляне.
Московский Комсомолец Псков 06:55
Здоровье
Медучреждения Тверской области получили новые автомобили скорой помощи
30 июля в Твери состоялась торжественная церемония передачи новых автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Тверской области, а также техники для подразделений регионального Управления МЧС.
ГТРК Тверь 05:37
Здоровье
Возможный рост заразившихся осенью не связан с началом учебного года
Отмечалось, что число заболевших коронавирусном может возрасти из-за начала занятий в вузах, когда в города приедут иногородние студенты.
Моя Москва.онлайн 06:03
Политика
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Общество
Роман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является самой популярной книгой в российских колониях.
Аргументы и Факты 06:08
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году.
ТАСС Наука 28 июля в 06:37
Армия и оружие
Минобороны открыло на сайте раздел в честь 90-летия ВДВ
Министерство обороны России посвятило специальный раздел своего официального интернет-сайта 90-летию образования Воздушно-десантных войск.
Вечерняя Москва вчера в 19:56
Происшествия
Актер Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП
Ефремова обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом.
Государственные Вести 01:19
Политика
Песков заявил, что в Европе будет спокойнее без американских солдат
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о "защите Германии от России", заявив, что РФ не представляет угрозы ни ФРГ, ни Европе в целом.
Политика Сегодня 06:10
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 вчера в 07:48