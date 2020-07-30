Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.

Политика Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.

Экономика Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии. 7

Происшествия На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области. 1

Футбол «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира По версии сотрудников из консалтинговой фирмы Brand Finance, клуб «Реал» из Испании является самым дорогим брендом в мировом футболе.

Политика Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования. 3

Общество Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек» Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек». 35

Игры Появился трейлер документального фильма о PlayStation. В нём снялись Кодзима и Церни Создатели документального фильма From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution опубликовали на своём канале в YouTube официальный трейлер проекта.

Общество Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Культура Зрителей псковского фестиваля «Музыка на воде» рассадят на поляне Зрителей псковского фестиваля «Музыка на воде», который пройдёт в Дендропарке в конце августа и начале сентября, рассадят на поляне.

Здоровье Медучреждения Тверской области получили новые автомобили скорой помощи 30 июля в Твери состоялась торжественная церемония передачи новых автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Тверской области, а также техники для подразделений регионального Управления МЧС.

Политика Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили «Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание. 632

Политика Песков заявил, что в Европе будет спокойнее без американских солдат Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о "защите Германии от России", заявив, что РФ не представляет угрозы ни ФРГ, ни Европе в целом.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2K