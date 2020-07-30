В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с апреля преодолел отметку 86 рублей. По состоянию на 30 июля 10:00 по мск прирост составил 0,5% — до 86,04 рублей. На момент открытия торгов доллар подорожал на 0,83% — до 73,17 рублей.

Курс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля

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