Финансы

Live24Live24Курс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля

В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с апреля преодолел отметку 86 рублей. По состоянию на 30 июля 10:00 по мск прирост составил 0,5% — до 86,04 рублей. На момент открытия торгов доллар подорожал на 0,83% — до 73,17 рублей.
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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Ведомостивчера в 04:57

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Газета.Ruвчера в 06:39

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русскомвчера в 04:01

Курс евро поднялся выше 86 руб./€

Коммерсантъвчера в 08:26

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАССвчера в 03:24

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правдавчера в 03:31

Впервые с начала апреля курс евро поднялся выше 85 рублей

Журналистская правда28 июля в 09:50
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Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Новые автомобили вчера в 11:22
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест директора ТЭЦ в Норильске

"Кузнецову мера пресечения изменена на домашний арест до 23 сентября, также под домашний арест до 26 сентября отправлен Старостин", - уточнили в суде.
РЕН ТВ 01:15
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
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Экономика

Глава Минтруда: Россия достигнет пика безработицы в августе-сентябре

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что уровень безработицы россиян достигнет своего пика в августе-сентября.
Московский Комсомолец 01:25
Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 11:43
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Здоровье

В Курской областной больнице назначен главврач

С 2005-го года занимал должность главврача горбольницы № 2 Белгорода. С 2009-го — заведовал кафедрой общей хирургии НИУ БелГУ.
Kursk.com вчера в 17:13
2
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
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Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
BFM.ru 00:16
358
Авто

Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo

Китайская компания Geely готовит новую версию седана Preface на платформе Volvo.
Picsnews.net вчера в 12:37
6
Авто

Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus

Компания «КСП Капитал Управление активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».
РБК 00:00
4
Авто

Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название

Как утверждает издание, после смены поколения кроссовер Mazda CX-5 получит новый индекс: CX-50.
Тарантас Ньюс вчера в 04:31
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Политика

Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о терактах

На задержанных 29 июля в Белоруссии россиян, которых государственное информагентство «БелТА» назвало «боевиками частной военной компании Вагнера», заведено уголовное дело о подготовке теракта.
KM.ru вчера в 03:41
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Авто

КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика

110km.ru 29 июля в 09:21
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
18
Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета вчера в 01:30
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Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe вчера в 08:12
32
Авто

В России продают построенную для КГБ Волгу с мотором V8

Под капотом ГАЗ-24-34 спрятан 5,5-литровый агрегат V8 мощностью 195 л.с. от ГАЗ-13 «Чайка». Мотор работает в паре с 3-ступенчатой АКПП.
Тарантас Ньюс 29 июля в 02:49
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Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
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Происшествия

В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве

В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК вчера в 21:07
154
Авто

Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Новые автомобили вчера в 22:43
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru вчера в 05:53
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Облик авто в спецверсии фактически ничем не отличается от "стандартного" исполнения, но такому универсалу достался дополнительный пакет вибро- и шумоизоляции, другие передние кресла с эффективной боковой поддержкой и опцией 3-ступенчатого обогрева, оригинальные легкосплавные диски, а для отделки салона используется ткань и экокожа.
Новые автомобили вчера в 12:23
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Здоровье

В Мордовии зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом

Ранее о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией заявляли в Санкт-Петербурге, Владимире и Бурятии, однако позже эта информация не подтверждалась.
РИА Новости вчера в 09:01
5
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
75
Политика

Дегтярев представит Путину предложения по развитию Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным 20 августа и доложить ему о положении дел в регионе.
РЕН ТВ вчера в 23:00
5
Армия и оружие

Российские «Мистрали» будут потоплены

ГЛАС.RU вчера в 00:39
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Авто

Volkswagen выплатил в США $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту»

Компания Volkswagen согласилась с тем, что осознанно занижала показатели опасных выбросов.
Evo-rus.com вчера в 01:32
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Как работают Яндекс.Новости?
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