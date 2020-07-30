Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Вести ФМ вчера в 08:09
Происшествия
В крови убитого рэпера Энди Картрайта не нашли следов наркотиков
Смерть известного рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге оказалась по-настоящему пугающей.
Телепрограмма 09:55
Политика
В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное
29 июля, за 11 дней до президентских выборов в Белоруссии, в Минске сообщили о задержании 32 россиян, еще один был задержан на юге страны.
РБК 04:00
Общество
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
Экономика
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров.
Российская газета 28 июля в 18:02
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
В интервью изданию «Аргументы и факты» профессор Верткин перечислил сигналы организма, которые опасно игнорировать, поскольку они могут оказаться признаками рака на ранней стадии.
MedikForum.ru 10:40
Общество
В отказавшейся от карантина Швеции заметили спад заражений коронавирусом
В Швеции, где власти отказались от введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, наметился спад числа новых случаев заражения, в то время как в других странах Европы в последние дни, напротив, фиксируется прирост числа инфицированных.
Lenta.ru 11:35
Культура
Интервью: Хабаровск своими глазами
Удивительные тоже истории рассказывают люди про то, как он поехал в какой-то райцентр в 900 километрах от Хабаровска.
Эхо Москвы вчера в 12:16
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме с одобрением отнеслись к идее продления выплаты детских пособий на август.
ToDay News Ufa 03:14
Футбол
Кокорин утверждал, что никогда не пойдёт в «Спартак». Настолько сильна была детская обида
Обиду Кокорин таил долго – с того самого 2000 года, когда не смог остаться в академии.
Чемпионат 11:35
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News 08:28
Происшествия
В Петербурге задержали депутата местного парламента от «Единой России»
В Санкт-Петербурге задержан депутат Законодательного собрания города, член фракции «Единая Россия», зампред комиссии по экологии и природопользованию Роман Коваль, сообщает «Фонтанка».
РБК 11:43
Политика
Представитель штаба заявил, что Трамп не предлагал переносить выборы
Sarah Silbiger / Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп не предлагал переносить президентские выборы, а только задался вопросом о последствиях заявлений Демократической партии, которая настаивает на голосовании по почте из-за коронавируса.
РЕН ТВ 11:30
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая за кибератаки
Евросоюз ввел санкции против структуры Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) и четырех граждан России — их обвиняют в кибератаках, сообщается на сайте Европейского совета.
Коммерсантъ 10:56
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
РИА Новости 08:35
Происшествия
В России двойное убийство 40 ударами ножом назвали самообороной
В Чите 40 смертельных ножевых ударов, которые местный житель нанес двум мужчинам, назвали самообороной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 11:22
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд
«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд.
Известия 09:58
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Здоровье
В Тверской области обновлен автопарк скорой помощи и МЧС
Tverigrad.ru 08:02
Шоу-бизнес
Анна Кошмал объяснила, почему не общается с коллегами по «Сватам»
Украинская актриса Анна Кошмал провела прямой эфир с поклонниками, в ходе которого рассказала о взаимоотношениях с коллегами по популярному телесериалу «Сваты».
ФАН 07:50
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших беспроводных наушников
ToDay News Ufa 06:57