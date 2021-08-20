КоммерсантъКурс евро превысил 87 рублейКурс евро в ходе торгов на Мосбирже достиг отметки 87,05 руб. впервые с 2 августа.КоммерсантъДоллар на Мосбирже расчетами «завтра» к 13:14 вырос на 38 копеек.КомпанияСтоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 0,65%, до $65,99 за баррель.ТАССНефть сорта WTI дешевеет на 0,65% и торгуется на уровне $63,09 за баррель.ТАССЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАНREGNUMNewsler.ruЭкономика сегодняПолитика СегодняRT на русскомПрофильРосбалтKazanfirst.ruПодробнее о событииКурс доллара может подняться на 25 копеекЭкономика сегоднявчера в 15:27Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 87 рублейТАССвчера в 06:33Курс евро превысил 87 рублейКоммерсантъвчера в 06:51Курс евро на Мосбирже впервые со 2 августа поднялся выше 87 рублейГоворит Москвавчера в 06:25Доллар и евро могут подорожать на следующей неделеФАНвчера в 14:52Эксперты: рынок акций РФ и рубль снизятся на следующей неделе, доллар и евро вырастутПРАЙМвчера в 15:05Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек, до 86,12 рубляРИА Новости18 августа в 07:46Показать ещёОценить19Поделиться