Лунная миссия США будет отложена из-за неготовности новых скафандров

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) не успевает подготовить новые скафандры для космонавтов к ноябрю 2024 года, что делает невозможным осуществление запланированной в рамках лунной миссии высадки на Луну в 2024 году.