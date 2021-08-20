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Курс евро превысил 87 рублей

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже достиг отметки 87,05 руб. впервые с 2 августа.
Коммерсантъ
Доллар на Мосбирже расчетами «завтра» к 13:14 вырос на 38 копеек.
Компания
Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 0,65%, до $65,99 за баррель.
ТАСС
Нефть сорта WTI дешевеет на 0,65% и торгуется на уровне $63,09 за баррель.
ТАСС

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