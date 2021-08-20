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Курс евро превысил 87 рублей

Курс евро впервые со 2 августа поднялся до 87 рублей, следует из данных МосБиржи.
Finam.Ru
Курс доллара вырос на 20 копеек и составил 74,4 рубля.
Телеканал 360°
Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 0,65%, до $65,99 за баррель.
ТАСС
Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль дешевеет к доллару и евро на фоне высокой волатильности на рынке углеводородов.
Финмаркет

Подробнее о событии

Рубль усиливает падение вслед за нефтью, евро дороже 87 рублей
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Курс евро превысил 87 рублей
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Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 87 рублей
ТАССвчера в 06:33
Курс евро впервые со 2 августа поднялся до 87 рублей
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