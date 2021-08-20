КоммерсантъКурс евро превысил 87 рублейКурс евро впервые со 2 августа поднялся до 87 рублей, следует из данных МосБиржи.Finam.RuКурс доллара вырос на 20 копеек и составил 74,4 рубля.Телеканал 360°Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 0,65%, до $65,99 за баррель.ТАССКак рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль дешевеет к доллару и евро на фоне высокой волатильности на рынке углеводородов.ФинмаркетЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАНREGNUMNewsler.ruЭкономика сегодняBanknn.ruПолитика СегодняRT на русскомПрофильРосбалтKazanfirst.ruПодробнее о событииРубль усиливает падение вслед за нефтью, евро дороже 87 рублейПРАЙМвчера в 06:22Курс евро превысил 87 рублейТелеканал 360°вчера в 09:07Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 87 рублейТАССвчера в 06:33Курс евро впервые со 2 августа поднялся до 87 рублейFinam.Ruвчера в 06:31Курс евро поднялся выше 87 рублейRT на русскомвчера в 06:24Курс евро на Мосбирже преодолел планку в 87 рублейДеловое.ТВвчера в 06:45Курс доллара может подняться на 25 копеекЭкономика сегоднявчера в 15:27Показать ещёОценить24Поделиться