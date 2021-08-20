Медь, железо и редкие металлы. Как талибы распорядятся сокровищами Афганистана?

Афганистан может в своем восстановлении опираться на "три колонны" — черные, цветные и редкоземельные металлы, и Индия давно и внимательно присматривается к месторождениям этой страны.