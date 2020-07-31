Финансы
Вести.RuКурс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Фигурное катание
Фигуристка Косторная уходит от тренера Тутберидзе к Плющенко
Москва, 31 июля 2020, 19:56 — REGNUM Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная прекращает работу с тренером Этери Тутберидзе и переходит в группу Евгения Плющенко.
REGNUM 12:56
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Происшествия
Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение
Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 16:33
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Газета.Ru 15:25
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Здоровье
Новый эффективный способ лечения рака освоен российскими медиками
Российские медики начали лечение онкологических заболеваний методом, основанном на принципе лучевой терапии, пишет News.ru.
SMINEWS в Иванове 12:32
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Происшествия
В США задержали обвиняемого в хакерской атаке на Twitter подростка
В городе Тампа, штат Флорида, США, задержан 17-летний подросток, подозреваемый в организации недавней хакерской атаки на аккаунты в социальной сети Twitter многих известных людей и компаний.
Известия 15:21
Футбол
Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА
Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru 09:51
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
Кино
Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике для Netflix
Американский актер Жан-Клод Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:13
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
Космос
В Японии научились предсказывать вспышки на Солнце
Физическую модель, способную с хорошей точностью предсказать местоположение и масштаб вспышек на поверхности Солнца, разработала исследовательская группа из Университета Нагоя в центральной Японии, 31 июля сообщается в статье, опубликованной в «Science».
ИА Красная Весна 12:15
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK 29 июля в 10:29
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Футбол
Руководство «Барселоны» предложило Виллиану контракт на три года
Лондон, 31 июля 2020, 18:49 — REGNUM По информации Sky Sports, руководство каталонской «Барселоны» предложило 31-летнему бразильскому вингеру «Челси» Виллиану контракт на три года.
REGNUM 11:49
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Общество
Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж
Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
Дни24 09:48
Политика
Задержание более 30 россиян в Белоруссии назвали планом Лукашенко
Инсинуациями назвали в Кремле утверждения, что из нашей страны в Белоруссию могли кого-то направить для дестабилизации обстановки.
ТВ Центр вчера в 07:36
Футбол
Ярослав Ракицкий: «Хочу остаться в „Зените“ как можно дольше и стать чемпионом в третий раз подряд»
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мыслями о второй подряд победе в Тинькофф РПЛ и своем будущем в петербургском клубе.
Матч ТВ 13:57
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия вчера в 12:38
Общество
Режим повышенной готовности в Оренбуржье продлен до 16 августа
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим повышенной готовности в регионе до 16 августа.
Вестирама.ру 09:39