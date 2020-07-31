Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.

Фигурное катание Фигуристка Косторная уходит от тренера Тутберидзе к Плющенко Москва, 31 июля 2020, 19:56 — REGNUM Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная прекращает работу с тренером Этери Тутберидзе и переходит в группу Евгения Плющенко. 7

Политика Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 11

Происшествия Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях. 484

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,8K

Происшествия Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей. 3

Происшествия В США задержали обвиняемого в хакерской атаке на Twitter подростка В городе Тампа, штат Флорида, США, задержан 17-летний подросток, подозреваемый в организации недавней хакерской атаки на аккаунты в социальной сети Twitter многих известных людей и компаний.

Футбол Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.

Космос В Японии научились предсказывать вспышки на Солнце Физическую модель, способную с хорошей точностью предсказать местоположение и масштаб вспышек на поверхности Солнца, разработала исследовательская группа из Университета Нагоя в центральной Японии, 31 июля сообщается в статье, опубликованной в «Science».

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 331