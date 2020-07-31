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Forbes
Forbes

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс евро на торгах на Московской бирже впервые с 1 апреля превысил 87 рублей. При открытии торгов евро подорожал на 57 копеек и достиг 87,34 рубля, свидетельствуют данные биржи. Доллар на этот момент дорожал на 20 копеек и достигал 73,36 рубля.В источнике
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ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС30 июля в 03:24
Известия

Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Известиявчера в 03:15
Эхо Москвы

Курс евро на бирже впервые с начала апреля превысил 86 рублей

Эхо Москвы30 июля в 07:31
RT на русском

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русском30 июля в 04:01
Коммерсантъ

Курс доллара превышал 74 рубля, а курс евро — 88 рублей

Коммерсантъвчера в 09:05
Газета.Ru

Евро поднялся выше 86 рублей

Газета.Ru30 июля в 03:08
Комсомольская правда

Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля

Комсомольская правда30 июля в 03:07
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБКвчера в 05:53
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ruвчера в 04:23
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СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 14:35
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Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфаксвчера в 15:13
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