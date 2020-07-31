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Курс евро на торгах на Московской бирже впервые с 1 апреля превысил 87 рублей. При открытии торгов евро подорожал на 57 копеек и достиг 87,34 рубля, свидетельствуют данные биржи. Доллар на этот момент дорожал на 20 копеек и достигал 73,36 рубля.В источнике
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Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля
Комсомольская правда30 июля в 03:07