Финансы

ForbesForbesКурс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс евро на торгах на Московской бирже впервые с 1 апреля превысил 87 рублей. При открытии торгов евро подорожал на 57 копеек и достиг 87,34 рубля, свидетельствуют данные биржи. Доллар на этот момент дорожал на 20 копеек и достигал 73,36 рубля.
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Курс евро на бирже превысил 87 рублей

Дождь03:36

Евро поднялся выше 86 рублей

Газета.Ruвчера в 03:08

Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Известия03:15

Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

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Курс евро превысил 86 рублей

RT на русскомвчера в 04:01

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАССвчера в 03:24

Евро перешёл отметку в 87 рублей впервые с 1 апреля

Life.ru03:22
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
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Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

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Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат

В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
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Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
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ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
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Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

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Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

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Вдове рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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В Сети появился клип на новую песню американской певицы Билли Айлиш «My future».
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Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

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Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
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