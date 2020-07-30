Финансы
ForbesКурс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс евро на торгах на Московской бирже впервые с 1 апреля превысил 87 рублей. При открытии торгов евро подорожал на 57 копеек и достиг 87,34 рубля, свидетельствуют данные биржи. Доллар на этот момент дорожал на 20 копеек и достигал 73,36 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
Шоу-бизнес
Игорь Бутман закрутил роман с журналисткой на 32 года моложе
Возможно, музыкант переживает, как общественность отнесется к большой разнице в возрасте пары — 32 года.
StarHit.ru 04:00
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Происшествия
Начальника одного из отделов нижегородского ГУ МВД обвинили во взятках
Начальника 4 отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области подозревают во взятке в крупном размере.
Российская газета 09:43
Наука
Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей
Как сообщает ToDay News Ufа, в настоящее время специалисты в области инженерии из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) выдвинули предположение об использовании обработанного волокна плантанов вместе с углеродной нанотрубкой и эпоксидной смолой, потому что это образует композитные материалы.
ToDay News Ufa 10:35
Политика
МИД Белоруссии направил России ноту в связи с ситуацией на границе
Минск, 31 июля 2020, 19:14 — REGNUM Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву.
REGNUM 12:14
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
Происшествия
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
РИА Новости 09:31
Общество
Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат
В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
Волгоград 1 29 июля в 12:32
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости вчера в 04:55
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru вчера в 08:53
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 08:11
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Происшествия
Вдове рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта, обвинили в его убийстве.
Lenta.ru 12:11
Шоу-бизнес
Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»
За время карантина Анна ни разу не общалась с актерами комедийного телесериала, хотя подписана на них в соцсетях и даже имеет личные номера телефонов в записной книжке.
Evo-rus.com 07:27
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Музыка
Билли Айлиш выпустила новый клип на песню My future
В Сети появился клип на новую песню американской певицы Билли Айлиш «My future».
Культуромания 09:31
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Игры
Инсайдеры: Sony и Microsoft ещё не сделали все запланированные анонсы
По информации Грабба, следующая трансляция с анонсами игр для PlayStation 5 пройдёт в период между 5 и 11 августа.
CyberSport.ru 05:31
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Жирковым
RT на русском 11:12
Происшествия
Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии
Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали.
ТАСС 12:03
Космос
Россия запустила собственный интернет на МКС
Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей.
Телеканал Санкт-Петербург 10:57
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52