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Forbes
Forbes

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс евро на торгах на Московской бирже впервые с 1 апреля превысил 87 рублей. При открытии торгов евро подорожал на 57 копеек и достиг 87,34 рубля, свидетельствуют данные биржи. Доллар на этот момент дорожал на 20 копеек и достигал 73,36 рубля.В источнике
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Известия

Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Известия03:15
Коммерсантъ

Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Коммерсантъ03:13
Экономика сегодня

Эксперты спрогнозировали динамику курса евро к рублю до конца августа

Экономика сегодня28 июля в 13:48
Комсомольская правда

Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля

Комсомольская правдавчера в 03:07
Sputnik Таджикистан

Курс евро в Таджикистане вырос до рекордной в этом году отметки

Sputnik Таджикистан29 июля в 01:47
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАССвчера в 03:24
Авторадио

В ходе торгов на бирже евро превысил отметку в 85 рублей

Авторадио28 июля в 12:25
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Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новостивчера в 04:55
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World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

"Был осуществлён небольшой прорыв" ВФЛА может быть исключена из числа членов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), если до 15 августа не выплатит долг в размере $6,31 млн ($5 млн — наложенный в марте штраф и $1,31 млн — прочие расходы).
RT на русском03:25
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В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК05:53
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В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета07:18
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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