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Курс евро на торгах на Московской бирже впервые с 1 апреля превысил 87 рублей. При открытии торгов евро подорожал на 57 копеек и достиг 87,34 рубля, свидетельствуют данные биржи. Доллар на этот момент дорожал на 20 копеек и достигал 73,36 рубля.В источнике
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