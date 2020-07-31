Финансы
Вести.RuКурс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Общество
Международное авиасообщение может возобновиться с 11 августа
С 1 августа РФ уже частично возобновила перелеты только с тремя странами: С Великобританией, Турцией и Танзанией.
Газета.Ru 02:11
Футбол
«Скажите, что это фейк». Фанаты «Спартака» недовольны новой формой команды: фото
«Фратрия», фанатское объединение и движение болельщиков спортивного общества «Спартак», выразила недовольство новой формой футбольной команды.
Sport24.ru 00:09
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
Футбол
Маунт о сезоне в АПЛ: «Я забил 7 голов, поставлю себе 7 из 10»
В минувшем сезоне АПЛ 21-летний англичанин набрал 13 (7+6) очков в 37 матчах. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Sports.ru вчера в 16:54
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:35
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
ТАСС вчера в 08:32
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Финансы
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов банка.
Взгляд.ру 01:37
Экономика
Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
Общество
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
Футбол
«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым
Мойка78 вчера в 11:23
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
Футбол
«Спартак» намерен объявить о переходе Кокорина 1 августа
Бомбардир.ру 30 июля в 14:39
Происшествия
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
ТАСС вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой
Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news вчера в 10:08
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что не представляла себя в роли матери
Саша Савельева рассказала, что никогда не представляла себя в роли матери.
Вокруг ТВ вчера в 11:11
Энергетика
«Северный поток-2» строят не для газа. Названа истинная цель
В 2025 году ЕС внедрит углеводородный налог, что негативно скажется на российских поставках газа и нефти.
Evo-rus.com 01:40
Общество
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
Стать участниками митинга изъявили желание более 34000 человек. Все они были вынуждены стоять в очереди и проходить досмотр.
Evo-rus.com 01:54
Общество
В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Футбол
«Наполи» — «Лацио»: прогноз и ставка на матч 38-го тура Серии А
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио».
Чемпионат 02:10
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru 30 июля в 22:16