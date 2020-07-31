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Говорит Москва
Говорит Москва

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».В источнике
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Вести.Ru

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Вести.Ru04:23
РБК

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15
Говорит Москва

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27
Forbes

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Forbes03:42
Известия

Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Известия03:15
Национальная служба новостей

Биржевой курс евро превысил 87 рублей

Национальная служба новостей03:15
Коммерсантъ

Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Коммерсантъ03:13
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфаксвчера в 05:47
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Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
РИА Новости09:31
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Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
Интерфакс12:13

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

Как заявили на Смоленской площади, "поставленное в Польше на поток" осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано "с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, нагнетаемой усилиями властей и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе, давно ставшей стержнем польской исторической политики".
ТАСС09:25
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