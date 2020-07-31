Финансы
Вести.RuКурс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru вчера в 16:06
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
Напомним, что в июне российские семьи получили по 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 16-ти лет.
Evo-rus.com 01:09
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Общество
Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год
Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
Происшествия
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
ТАСС вчера в 10:16
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против четырех новостных изданий.
CT news 30 июля в 17:55
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
Общество
NYT: Microsoft может купить долю в TikTok
Корпорация Microsoft заинтересована покупкой доли в социальной сети TikTok, сообщает The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:24
Общество
Назван уровень загрязнения в районе химзавода под Иркутском
Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах под химическим заводом «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз.
Lenta.ru вчера в 23:13
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
26 июля Минобороны России подтвердило испытания первой атомной подводной лодки — носителя системы "Посейдон", получившей прозвище "оружие судного дня" и "уничтожителя американских городов".
Ruinformer.com 30 июля в 04:19
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 30 июля в 14:25
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Коммерсантъ вчера в 06:24
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
Армия и оружие
ВВС Индии получили от Франции первые пять истребителей Rafale
Военное дело 29 июля в 02:05
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
Общество
Малышева заявила об опасности защитных масок для детей
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru вчера в 20:47
Политика
35 тысяч человек пришли на минский пикет главной соперницы Лукашенко
По данным правозащитников, мероприятие собрало около 34 тысяч человек.
Вести.Ru 30 июля в 15:39
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
CT news вчера в 16:45
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 30 июля в 13:41
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Газета.Ru вчера в 18:05
Космос
Частная компания построит ядерный реактор для Луны
Vevby.ru 30 июля в 00:57
Армия и оружие
Сражение при Кагуле: как русская армия разгромила османское войско
Битва на реке Кагуле в 1770 году стала переломным событием русско-турецкой войны: после сокрушительного поражения османская армия не смогла восстановить свои силы.
Российская газета 01:37
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости вчера в 12:53