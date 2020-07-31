Финансы

Вести.RuВести.RuКурс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Rambler News Serviceвчера в 12:40

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Pravda.Ruвчера в 03:49

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правдавчера в 12:35

Евро достиг 88 рублей впервые за четыре месяца

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Российский рубль продолжает падение

Эхо Москвывчера в 08:05

Доллар впервые с 14 мая подорожал до 74 рублей

Вестник Кавказавчера в 06:46

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Москва 24вчера в 13:09
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Политика

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
РИА Новости 29 июля в 05:32
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Общество

По сообщению о возможном ЧП в небе над Якутском проводится проверка

В Минтрансе и пресс-службе главы и правительства республики прокомментировали появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о том, что сегодня ночью возле Якутска чуть не столкнулись три самолёта авиакомпаний «Якутия», «ИрАэро» и «Полярные авиалинии».
ИА ЯСИА вчера в 23:45
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Анимационный клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за сутки

Ролик набрал к этому времени 4 миллиона 478 тысяч просмотров, 1,1 миллиона лайков и 10 тысяч дизлайков.
Sputnik Кыргызстан вчера в 06:48
Общество

Хаматова прокомментировала решение Гармаша уйти из «Современника»

РИА Новости 00:08
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Общество

Россия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами

Россия начиная с субботы возобновляет приостановленное в конце марта на фоне пандемии COVID-19 международное авиасообщение с несколькими странами.
ТАСС вчера в 17:00
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Политика

Задержание более 30 россиян в Белоруссии назвали планом Лукашенко

Инсинуациями назвали в Кремле утверждения, что из нашей страны в Белоруссию могли кого-то направить для дестабилизации обстановки.
ТВ Центр 30 июля в 07:36
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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
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Политика

Лукашенко выслуживается перед Западом, задержав граждан РФ — политолог

Задержание бойцов якобы российской частной военной компании «Вагнера» является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко выслужиться перед Западом.
ИА Красная Весна 30 июля в 08:30
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Общество

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Коммерсантъ вчера в 22:55
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском вчера в 10:12
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
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Культура

Коллеги популярной ведущей рассказали о сексуальных домогательствах внутри шоу

Десятки бывших сотрудников американского шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) рассказали о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров телепроекта.
Lenta.ru вчера в 09:48
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Авто

На территории РФ начались продажи Toyota Highlander в новом поколении

В нашей стране стартовал приём заказов на новый кроссовер Toyota Highlander по базовой цене от 3 млн 688 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 08:39
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Футбол

Министр Терюшков не говорил Юрану об увольнении из-за Газизова

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отрицает приписанные ему слова о том, что увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана состоялось по просьбе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
Евро-футбол.ру вчера в 15:53
Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

Спортивный менеджер Азамат Бостанов, представляющий интересы бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, озвучил гонорар своего подопечного за поединок с Александром Емельяненко.
CT news вчера в 22:27
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Общество

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Эхо Москвы 29 июля в 16:04
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 30 июля в 04:59
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Единоборства

Глава UFC не заинтересован в бое Чимаева и Макгрегора

Дана Уайт, занимающий должность президента в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), прокомментировал возможность организовать бой Хамзата Чимаева и Конора Макгрегора.
CT news вчера в 21:58
Политика

Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам

Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте.
Известия вчера в 16:29
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com вчера в 01:49
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Космос

Открыта десятая планета Солнечной системы

Актуальные Новости 29 июля в 12:08
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Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

Москва 24 вчера в 14:12
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Армия и оружие

Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России вышел из Владивостока в дальний поход, который продлится больше двух месяцев.
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

Выходец из Советского Союза Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов.
Вести.Ru вчера в 18:30
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
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Происшествия

Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

РИА Новости вчера в 09:31
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Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Газета.Ru вчера в 18:02
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