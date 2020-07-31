Финансы
Вести.RuКурс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Политика
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Министр Терюшков не говорил Юрану об увольнении из-за Газизова
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отрицает приписанные ему слова о том, что увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана состоялось по просьбе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
Евро-футбол.ру вчера в 15:53
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Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
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Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
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