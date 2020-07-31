Финансы

Вести.RuВести.RuКурс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Курс рубля упал еще сильнее

URA.Ru06:22

Доллар превысил 74 рубля впервые с середины мая

Forbes05:26

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27

Вырос курс доллара

Комсомольская правда05:54

Доллар превысил 74 рубля

Газета.Ru05:28

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15

Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 14 мая

ТАСС05:15
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Религия

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

РИА Новости 02:32
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Общество

Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
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Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
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Происшествия

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии

Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали.
ТАСС 12:03
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Наука

В замедлении показано, как лучи света отражаются от зеркал

Учёные из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне показали в замедлении, как лучи света отражаются от зеркал.
Ferra 10:18
Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан

31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста 06:20
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Происшествия

У муниципального депутата Галяминой проходит обыск

Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
Коммерсантъ 11:35
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Жирковым

RT на русском 11:12
Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
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Авто

BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d

Немецкая компания BMW представила новое специальное издание Final Edition, в рамках которого в автосалоны поступят лимитированные X5 M50d и X7 M50d.
Car.ru 06:02
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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Экономика

Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира

Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн — теперь она является самой дорогой публичной компанией в мире.
РБК 11:39
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН 07:22
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Общество

Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат

В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
Волгоград 1 29 июля в 12:32
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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Общество

С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей вчера в 04:39
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Общество

«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных рейсов в Стамбул

Частота выполнения рейсов может меняться, а пассажирам отмененных рейсов вернут деньги.
Коммерсантъ 09:04
Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
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Политика

МИД Белоруссии направил России ноту в связи с ситуацией на границе

Минск, 31 июля 2020, 19:14 — REGNUM Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву.
REGNUM 12:14
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