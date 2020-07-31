Финансы
Вести.RuКурс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Религия
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
РИА Новости 02:32
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Происшествия
Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии
Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали.
ТАСС 12:03
Наука
В замедлении показано, как лучи света отражаются от зеркал
Учёные из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне показали в замедлении, как лучи света отражаются от зеркал.
Ferra 10:18
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан
31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста 06:20
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой проходит обыск
Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
Коммерсантъ 11:35
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Жирковым
RT на русском 11:12
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Авто
BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d
Немецкая компания BMW представила новое специальное издание Final Edition, в рамках которого в автосалоны поступят лимитированные X5 M50d и X7 M50d.
Car.ru 06:02
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Экономика
Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира
Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн — теперь она является самой дорогой публичной компанией в мире.
РБК 11:39
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН 07:22
Общество
Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат
В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
Волгоград 1 29 июля в 12:32
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей вчера в 04:39
Общество
«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных рейсов в Стамбул
Частота выполнения рейсов может меняться, а пассажирам отмененных рейсов вернут деньги.
Коммерсантъ 09:04
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Политика
МИД Белоруссии направил России ноту в связи с ситуацией на границе
Минск, 31 июля 2020, 19:14 — REGNUM Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву.
REGNUM 12:14