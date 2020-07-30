Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ru13:45

Курс евро впервые с апреля подорожал до 87 рублей

Новые Известия04:43

Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Коммерсантъ03:13

Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Известия03:15

Биржевой курс евро превысил 87 рублей

Национальная служба новостей03:15

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15

Курс евро в Таджикистане вырос до рекордной в этом году отметки

Sputnik Таджикистан29 июля в 01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Происшествия

В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

Российская газета 14:00
34
Общество

Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости 15:28
592
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
7
Происшествия

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 16:33
483
Политика

Лукашенко выслуживается перед Западом, задержав граждан РФ — политолог

Задержание бойцов якобы российской частной военной компании «Вагнера» является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко выслужиться перед Западом.
ИА Красная Весна вчера в 08:30
Единоборства

Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.
BetOn 11:15
Футбол

Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42
2
Происшествия

На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое

Российская газета 15:40
4
Происшествия

Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.
RT на русском 15:27
58
Армия и оружие

В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным

Discover24 12:48
43
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
366
Здоровье

Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
12
Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Inc-news.ru 00:49
343
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Жужа назвала пол второго ребенка

Ранее сообщалось, что бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз.
РЕН ТВ 15:54
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
896
Футбол

Гвардиола: нынешний «Ливерпуль» — сильнейший соперник в моей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о «Ливерпуле», с которым его команда сражалась за титул английской Премьер-лиги последние два года.
Чемпионат 14:31
Здоровье

Медики назвали три основных «ночных» признака диабета

Чтобы не ошибиться при появлении признаков состояния, медики советуют обратить внимание на сигналы, которые в этом случае начинает посылать организм.
UfacityNews.ru 10:26
1
Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 16:45
1,7K
Экономика

Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР

Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.
ТАСС 16:21
Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

Газета.Ru 15:25
Общество

Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году

«Ношение масок будет обязательным требованием», — сказал Фальков.
РБК 12:37
671
Армия и оружие

Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
281
Общество

Прибывающих из-за рубежа россиян обяжут заполнить анкету на госуслугах

Анкету рекомендуется заполнить при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс.
Известия 11:10
15
Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

ProstoProSport 03:58
11
Технологии

Китай запустил свою глобальную навигационную систему

На заданную орбиту вышел последний 55-й спутник. Китай запустил свою глобальную навигационную систему Beidou-3.
Невские Новости 03:20
74
Здоровье

Врач-стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе

Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла пять популярных мифов о кариесе.
АБН 04:05
4
Политика

Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия

Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Общество

В Хабаровске арестовали блогера, который освещал митинги

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, блогер Алексей Романов арестован Центральным районным судом Хабаровска.
Pravda.Ru 12:07
211
Культура

Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли

Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.
РИА Новости 11:09
1
Автоспорт

Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании

RT на русском 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное