Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
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Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Происшествия
Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение
Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 16:33
Политика
Лукашенко выслуживается перед Западом, задержав граждан РФ — политолог
Задержание бойцов якобы российской частной военной компании «Вагнера» является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко выслужиться перед Западом.
ИА Красная Весна вчера в 08:30
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Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде
Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.
BetOn 11:15
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42
Происшествия
На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
Российская газета 15:40
Происшествия
Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.
RT на русском 15:27
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
Discover24 12:48
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Ранее сообщалось, что бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз.
РЕН ТВ 15:54
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Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Футбол
Гвардиола: нынешний «Ливерпуль» — сильнейший соперник в моей карьере
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о «Ливерпуле», с которым его команда сражалась за титул английской Премьер-лиги последние два года.
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Здоровье
Медики назвали три основных «ночных» признака диабета
Чтобы не ошибиться при появлении признаков состояния, медики советуют обратить внимание на сигналы, которые в этом случае начинает посылать организм.
UfacityNews.ru 10:26
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 16:45
Экономика
Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР
Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.
ТАСС 16:21
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Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Газета.Ru 15:25
Общество
Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году
«Ношение масок будет обязательным требованием», — сказал Фальков.
РБК 12:37
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
Общество
Прибывающих из-за рубежа россиян обяжут заполнить анкету на госуслугах
Анкету рекомендуется заполнить при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс.
Известия 11:10
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Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
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Китай запустил свою глобальную навигационную систему
На заданную орбиту вышел последний 55-й спутник. Китай запустил свою глобальную навигационную систему Beidou-3.
Невские Новости 03:20
Здоровье
Врач-стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла пять популярных мифов о кариесе.
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Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Общество
В Хабаровске арестовали блогера, который освещал митинги
Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, блогер Алексей Романов арестован Центральным районным судом Хабаровска.
Pravda.Ru 12:07
Культура
Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.
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Автоспорт
Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании
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