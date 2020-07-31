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Говорит Москва
Говорит Москва

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».В источнике
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Газета.Ru

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ru13:45
Вести.Ru

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Вести.Ru04:23
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50
Говорит Москва

Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Говорит Москва03:27
Национальная служба новостей

Биржевой курс евро превысил 87 рублей

Национальная служба новостей03:15
Forbes

Курс евро превысил 86 рублей впервые за четыре месяца

Forbesвчера в 03:22
РБК

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая

РБК05:15
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s

За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3. В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа.
Astera09:30
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В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией

Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новости13:24
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Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
РИА Новости09:31
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