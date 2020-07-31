Финансы
Говорит МоскваКурс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
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Общество
Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
Известия 07:40
Футбол
Президент ФК «Ростов» озвучил планы на сезон
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц назвал пятое место в РПЛ и выход в Лигу Европы хорошим результатом, но в целом остался разочарован итогами сезона, испорченного коронавирусом.
161.ru 08:30
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Музыка
Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов
Комсомольская правда 08:25
Футбол
Суд отложил заседание по делу Кокорина и Мамаева до 3 августа
Москва, 31 июля 2020, 13:26 — REGNUM Заседание по жалобе на приговор футболистам Александра Кокорина и Павла Мамаева Мосгорсуд перенёс на 3 августа.
REGNUM 06:26
Общество
В регионе закрыли два детских лагеря из-за коронавируса
В Светлогорске на карантин закрыт детский лагерь имени Валентины Терешковой из-за выявленного у сотрудника коронавируса.
РБК Калининград 09:11
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Общество
Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
Актер Сергей Гармаш покидает театр «Современник», где работал с 1984 года, сообщает «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 10:25
Гаджеты
Apple перенесла сроки выхода нового iPhone
Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone.
ТК Звезда 06:01
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Экономика
Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Политика
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в целом по стране обстановка в связи с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.
RT на русском 29 июля в 07:23
Технологии
Власти США разрешили Amazon создать свою спутниковую систему связи
Система получила название Kuiper в честь известного астронома. Власти США разрешили Amazon создать свою спутниковую систему связи.
Piter.tv 05:48
Общество
Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году
В новом учебном году ношение медицинских масок в вузах станет обязательным.
Известия 09:49
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com 29 июля в 06:27
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Кино
Съемки Тома Круза в космосе обойдутся в 200 миллионов долларов
Полноценное производство стартует после того, как Круз закончит съемки в седьмом и восьмом экшне про Итана Ханта (не раньше 2022 года).
Киноафиша России 06:36
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Происшествия
СК возбудил дело о взятке против депутата заксобрания Петербурга
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против депутата законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина.
РБК вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23