Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Смотрите также
World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа
Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для пассажиров вывозных рейсов
Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Турецкие военные самолеты перебазировались в Азербайджан
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
В США задержали обвиняемого в хакерской атаке на Twitter подростка
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 87 рублей
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
Дегтярев ответил на расследование Навального
Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.В источнике
Подробнее о событии