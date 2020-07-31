Финансы
РБККурс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс евро вырос на 0,78%, до ₽87,32 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
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Здоровье
В Ревде перестали принимать роды из-за нехватки врачей в больнице
Ревдинская городская больница перестала принимать пациенток в акушерское и гинекологическое отделения.
Екатеринбург Онлайн 04:09
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Футбол
Прокурор попросил у суда новый приговор для Кокорина и Мамаева
«Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предметов в качестве оружия), учесть в приговоре роль каждого осуждённого при нанесении телесных повреждений потерпевшим», — приводит слова судьи заседания РИА Новости.
RT на русском 04:43
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Музыка
Певица Билли Айлиш представила новую песню My Future
Moi-portal.ru 03:25
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 04:05
Экономика
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.
Piter.tv 03:19
Футбол
Сегодня во Франции состоится финал Кубка Лиги по футболу
Решающий матч за Кубок Франции уже сыгран -ПСЖ обыграл «Сент-Этьен». Сегодня столичный клуб постарается завоевать еще один трофей.
Эхо Москвы вчера в 23:08
Происшествия
Задержан мужчина, устроивший стрельбу на МКАД
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, устроившего стрельбу на Московской кольцевой автомобильной дороге, об этом в пятницу, 31 июля, сообщает пресс-служба МВД России.
Вести.Ru 03:39
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК вчера в 07:26
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Экономика
Средний размер потребкредитов на Ставрополье вырос на 8,6%
Во втором квартале 2020 года средний размер потребительского кредита в России вырос на 14,6% до 219 тысяч рублей.
Newstracker.ru 04:21
Путешествия
Российские путешественники открывают международное авиасообщение
Российские путешественники открывают международное авиасообщение Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Кино
Ланина рассказала, как снималась постельная сцена с Певцовым
Российская актриса Алина Ланина рассказала в интервью StarHit о съемках постельной сцены с актером Дмитрием Певцовым в фильме "На Париж".
РЕН ТВ 28 июля в 20:29
Политика
Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Но белорусы не поверили и массово вышли на улицы
Только, кажется, никто в Белоруссии в этот сценарий не поверил — в тот же день граждане собрались на самый массовый оппозиционный митинг.
Lenta.ru вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Лобода выпустила клип с Собчак и Лолитой
Певица Светлана Лобода и рэпер Фараон выпустили клип на песню Boom Boom, в съемках которого приняли участие Ксения Собчак и Лолита Милявская.
Rambler News Service 04:46
Путешествия
Продажа туров с кешбэком по России продлится неделю
Продажи путёвок, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию, продлятся неделю, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 1».
Octagon.Media вчера в 22:37
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян
Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
РИА Новости 04:41
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru 00:49
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Космос
Ещё один космический интернет: Amazon получила разрешение на запуск более 3200 интернет-спутников
Федеральная комиссия по связи США (FCC) дала в четверг интернет-компании Amazon разрешение на реализацию проекта Kuiper, в рамках которого будет выведено на орбиту 3236 спутников для создания глобальной спутниковой сети по обеспечению широкополосного доступа в Интернет жителям удалённых регионов Земли.
3DNews 02:25
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 11:43
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Политика
Россия может начать поставлять оружие в Донбасс
Республиканцы в сенате сочли, что это поможет Украине защищать свой суверенитет.
RuNews24.ru 04:13
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 03:06
Футбол
«Барселона» предложила контакт нападающему «Челси» Виллиану
"Барселона" предложила контракт нападающему лондонского "Челси" Виллиану, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 02:40
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59