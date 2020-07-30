Финансы

Народные новостиНародные новостиКурс евро превысил 87 рублей впервые с апреля

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже поднялась выше 87 рублей, тем самым обновив многомесячные максимумы. Доллар также демонстрирует рост и перешагнул отметку в 73 рубля.
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Курс евро достиг 87 рублей впервые с начала апреля

Телеканал 360°04:28

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Ведомостивчера в 04:57

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

Российская газета03:41

Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Коммерсантъ03:13

Биржевой курс евро превысил 86 рублей, доллар — выше 73 рублей

Дождьвчера в 05:33

Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

Аргументы и Факты03:55

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Футбол

«Зенит» начал подготовку к новому сезону

Во всяком случае, в четверг совместное фото в ответ на заявление московских журналистов о конфликте внутри клуба, главный тренер Сергей Семак и спортивный директор Хавьер Рибалта сделали именно из Удельного парка.
Телеканал Санкт-Петербург 06:24
Экономика

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 10:45
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
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Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
Аргументы и Факты 04:58
Футбол

Андрей Червиченко: Как бы «Спартаку» потом не пришлось носить передачки Кокорину

Как бы «Спартаку» не пришлось носить передачки своему новичку.
Bookmaker-ratings.ru 09:36
Наука

Ученые: Уровень железа в крови влияет на продолжительность жизни

Учёные Эдинбургского университета доказали, что уровень железа в крови оказывает влияние на продолжительность жизни.
Актуальные Новости 06:16
Общество

Фонтаны отключат в Петербурге в день ВДВ

Интерфакс - Россия 09:53
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Происшествия

В Саткинском районе мужчина убил жену на глазах у детей

Предполагается, что между супругами произошел конфликт. На почве ревности мужчина прямо в машине начал бить жену ножом.
Эхо Москвы в Челябинске 29 июля в 11:33
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Общество

На семь суток арестовали блогера Алексея Романова в Хабаровске

На семь суток арестовали блогера Алексея Романова.
EastRussia 05:16
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Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
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Происшествия

Мать рэпера Картрайта планирует кремировать погибшего сына

Перевезти останки сына на Украину будет крайне сложно, поэтому музыканта придется кремировать, заявила мать погибшего рэпера Энди Картрайта.
Народные новости 06:28
Финансы

Курс евро на открытии торгов превысил 87 рублей

Как свидетельствуют биржевые данные, торги открылись на уровне 87,35 рубля за €1. По состоянию на 10:04 мск курс вырос до 87,42 рубля за €1. Вечером 30 июля на закрытии торгов курс составлял 86,65 рубля за €1.
Rambler News Service 03:13
Происшествия

В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве

В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК вчера в 21:07
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
168
Армия и оружие

В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков

Созданием артиллерийской техники занимаются специалисты ЦНИИточмаш при сотрудничестве с Тульским государственным университетом.
Evo-rus.com 04:39
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Шоу-бизнес

Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой

Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели 07:24
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Кино

В Польше разгорелся скандал из-за съемок фильма с Томом Крузом

Создатели фильма «Миссия невыполнима-7», главную роль в котором играет голливудский актер Том Круз, спровоцировали большой скандал в Польше.
ФАН 29 июля в 10:03
Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
35
Общество

Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»

Вести.Ru 10:53
202
Общество

Сергей Шнуров оценил Михаила Дегтярева

Газета.Ru вчера в 08:19
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Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
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Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
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Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru вчера в 12:02
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Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России

34-летняя телеведущая Елена Ландер решила уйти с телеканала "Россия 1" и переехать в Италию, где живет ее супруг Фабио.
ТВ Центр вчера в 04:13
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Общество

В Балтийске на берег залива выбросило медуз

Каскад 10:30
Политика

Зеленский предложил сделать государственным праздником Курбан-байрам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны заняться вопросом о придании государственного статуса некоторым религиозным праздникам.
Известия вчера в 17:40
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Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

В прошлом месяце Маргрет Вестагер, которая занимает пост исполнительного вице-президента Европейской комиссии, объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, в том числе из-за App Store.
Новые Ведомости 05:26
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Шоу-бизнес

Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой

Рэпер Джиган случайно рассекретил возлюбленного ведущей скандального проекта «Дома-2» Ольга Орловой.
OAnews 02:32
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Происшествия

Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме

«Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.
RT на русском 09:41
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