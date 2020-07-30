Финансы
Народные новостиКурс евро превысил 87 рублей впервые с апреля
Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже поднялась выше 87 рублей, тем самым обновив многомесячные максимумы. Доллар также демонстрирует рост и перешагнул отметку в 73 рубля.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Футбол
«Зенит» начал подготовку к новому сезону
Во всяком случае, в четверг совместное фото в ответ на заявление московских журналистов о конфликте внутри клуба, главный тренер Сергей Семак и спортивный директор Хавьер Рибалта сделали именно из Удельного парка.
Телеканал Санкт-Петербург 06:24
Экономика
Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян
Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 10:45
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
Аргументы и Факты 04:58
Футбол
Андрей Червиченко: Как бы «Спартаку» потом не пришлось носить передачки Кокорину
Как бы «Спартаку» не пришлось носить передачки своему новичку.
Bookmaker-ratings.ru 09:36
Наука
Ученые: Уровень железа в крови влияет на продолжительность жизни
Учёные Эдинбургского университета доказали, что уровень железа в крови оказывает влияние на продолжительность жизни.
Актуальные Новости 06:16
Общество
Фонтаны отключат в Петербурге в день ВДВ
Интерфакс - Россия 09:53
Происшествия
В Саткинском районе мужчина убил жену на глазах у детей
Предполагается, что между супругами произошел конфликт. На почве ревности мужчина прямо в машине начал бить жену ножом.
Эхо Москвы в Челябинске 29 июля в 11:33
Общество
На семь суток арестовали блогера Алексея Романова в Хабаровске
На семь суток арестовали блогера Алексея Романова.
EastRussia 05:16
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
Происшествия
Мать рэпера Картрайта планирует кремировать погибшего сына
Перевезти останки сына на Украину будет крайне сложно, поэтому музыканта придется кремировать, заявила мать погибшего рэпера Энди Картрайта.
Народные новости 06:28
Финансы
Курс евро на открытии торгов превысил 87 рублей
Как свидетельствуют биржевые данные, торги открылись на уровне 87,35 рубля за €1. По состоянию на 10:04 мск курс вырос до 87,42 рубля за €1. Вечером 30 июля на закрытии торгов курс составлял 86,65 рубля за €1.
Rambler News Service 03:13
Происшествия
В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве
В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК вчера в 21:07
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Армия и оружие
В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков
Созданием артиллерийской техники занимаются специалисты ЦНИИточмаш при сотрудничестве с Тульским государственным университетом.
Evo-rus.com 04:39
Шоу-бизнес
Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой
Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели 07:24
Кино
В Польше разгорелся скандал из-за съемок фильма с Томом Крузом
Создатели фильма «Миссия невыполнима-7», главную роль в котором играет голливудский актер Том Круз, спровоцировали большой скандал в Польше.
ФАН 29 июля в 10:03
Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Общество
Сергей Шнуров оценил Михаила Дегтярева
Газета.Ru вчера в 08:19
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России
34-летняя телеведущая Елена Ландер решила уйти с телеканала "Россия 1" и переехать в Италию, где живет ее супруг Фабио.
ТВ Центр вчера в 04:13
Политика
Зеленский предложил сделать государственным праздником Курбан-байрам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны заняться вопросом о придании государственного статуса некоторым религиозным праздникам.
Известия вчера в 17:40
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
В прошлом месяце Маргрет Вестагер, которая занимает пост исполнительного вице-президента Европейской комиссии, объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, в том числе из-за App Store.
Новые Ведомости 05:26
Шоу-бизнес
Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой
Рэпер Джиган случайно рассекретил возлюбленного ведущей скандального проекта «Дома-2» Ольга Орловой.
OAnews 02:32
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Происшествия
Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме
«Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.
RT на русском 09:41