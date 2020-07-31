Курс евро превысил 87 рублей впервые с апреля
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Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже поднялась выше 87 рублей, тем самым обновив многомесячные максимумы. Доллар также демонстрирует рост и перешагнул отметку в 73 рубля.В источнике
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