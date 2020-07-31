Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Народные новости
Народные новости

Курс евро превысил 87 рублей впервые с апреля

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже поднялась выше 87 рублей, тем самым обновив многомесячные максимумы. Доллар также демонстрирует рост и перешагнул отметку в 73 рубля.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Курс евро впервые с марта вырос до 88 рублей

РИА Новости31 июля в 12:06
Rambler News Service

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Rambler News Service31 июля в 12:40
Эхо Москвы

Российский рубль продолжает падение

Эхо Москвы31 июля в 08:05
Комсомольская правда

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правда31 июля в 12:35
Forbes

Евро достиг 88 рублей впервые за четыре месяца

Forbes31 июля в 12:30
Коммерсантъ

Курс евро поднимался до 88 рублей впервые с конца марта

Коммерсантъ31 июля в 12:51
Москва 24

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Москва 2431 июля в 13:09

Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29

Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное деловчера в 05:20
132

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русскомвчера в 09:40
124

Два бойца НМ ЛНР получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ

Два военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата, запущенного одним из находящих в регионе военизированных формирований, подконтрольных Киеву.
ФАН31 июля в 16:00
9

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru19:07
5

Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАССвчера в 17:01
31

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости31 июля в 09:37
841