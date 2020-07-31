Финансы
МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля
Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
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Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском 19:00
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком сезона РПЛ
Советский спорт 11:39
Общество
Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова
Скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой.
Известия 12:38
Космос
Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru 19:48
Происшествия
Двух участников акций в поддержку хабаровчан задержали в Екатеринбурге
По сообщениям местных СМИ, сотрудники полиции задержали двух участников мероприятия. Акция проходила сразу в нескольких точках города.
Уральский меридиан 07:10
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»
У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного.
РБК 19:08
Политика
В США описали отношения Трампа с Россией
Как описал собеседник издания, лица, утверждающие, что у президента США есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США и знает историю американо-российских отношений.
Lenta.ru 19:28
Футбол
«Порту» в меньшинстве выиграл Кубок Португалии у «Бенфики»
"Бенфика" в финальном матче Кубка Португалии уступила "Порту" — 1:2. Дубль у победителей оформил защитник Шансель Мбемба.
Спорт-Экспресс 17:43
Общество
Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман в своем материале для РЕН ТВ сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США.
РИА Новости 19:05
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста вчера в 08:28
Наука
Социальная изоляция повышает вероятность ожирения у женщин
В результате эксперты пришли к выводу, что у женщин, у которых наблюдалось меньше социальных связей — разведенные, вдовы, одинокие — в среднем имели самый большой объем талии.
МедиаПоток 04:00
Политика
WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке доли в TikTok
Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке сервиса TikTok после заявления президента США Дональда Трампа о планах запретить в стране приложение, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 19:26
Общество
В Крыму уволили охранника санатория, прогнавшего отдыхающих с пляжа
Ялта, Крым, 2 августа 2020, 02:36 — REGNUM Охранник санатория в поселке Форос в Крыму, прогнавший при помощи нагайки отдыхающих с пляжа, уволен после совещания сотрудников объекта, 1 августа сообщает пресс-служба учреждения.
REGNUM 19:36
Экономика
Из-за падения рубля эксперты рекомендовали покупать определенные вещи
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на МК, в августе продолжается падение рубля.
ToDay News Ufa 06:49
Футбол
«Химки» уволили главного тренера Юрана
Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок».
Vprognoze.ru вчера в 16:40
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
Космос
«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году
Известия 17:55
Экономика
Стоимость безлимитного Интернета в России выросла в 1,5 раза
Исследовании Content Review установило, что средняя стоимость Интернета по стране увеличилась до 888 рублей, а это почти в 1, 5 раза дороже, по сравнению с предыдущим годом.
Ореанда-Новости 30 июля в 06:01
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Единоборства
Олейник назвал причины поражения Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.
Lenta.ru 17:24
Шоу-бизнес
17-летняя дочь владельца «Дикси» попала в наркологическую клинику
Младшая дочь российского олигарха Игоря Кесаева, владельца сетей «Дикси», «Виктория», «Красное и Белое», «Бристоль», башни в «Сити», угодила в наркологическую клинику.
Shraibikus News 07:52
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан
31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста вчера в 06:20
Футбол
Три игрока «Спартака» перейдут в «Химки»
Новичок РПЛ "Химки" собирается усилить свой состав тремя футболистами "Спартака".
Sport.ru 03:59
Происшествия
На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru 17:59
Культура
Первая серия мультфильма «Зебра в клеточку» опубликована в Сети
Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала первую серию мультфильма "Зебра в клеточку".
NewInform 04:58