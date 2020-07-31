Финансы
РБККурс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс евро вырос на 0,78%, до ₽87,32 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Общество
Минобрнауки установило минимальный балл по ЕГЭ для поступления в вузы
27 июля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на брифинге, что, несмотря на пандемию коронавируса и необычный — удаленный — формат обучения, в этом году средний балл по ЕГЭ оказался выше, чем за предыдущие четыре года.
Expert.ru 28 июля в 12:23
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
Россияне смогут получить туристический кешбэк только при покупке путевки через интернет, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
Деловое.ТВ 29 июля в 05:23
Происшествия
Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет 29 июля в 04:53
Общество
Apple снова стала самым дорогим брендом по версии Forbes
Компания 29 июля в 03:05
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 29 июля в 07:44
Авто
Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня вчера в 04:43
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в финансировании ИГ гражданина
iReactor 29 июля в 04:24
Происшествия
На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы
Процесс избиения снимали на видео еще две девочки. Позже одна из них выложила ролик в Сеть.
Инфорос 29 июля в 07:19
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Авто
В Петербурге продажи новых автомобилей в 1 полугодии упали на 27%
Как сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб», в Северной столице России с января по июнь текущего года было продано 54 122 новых легковушек и LVC, что на 27% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
SpeedMe 29 июля в 05:53
Политика
Пашинян ответил Симоньян на пост о «неблагодарной Армении»
Премьер-министр правительства Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях.
Труд 28 июля в 08:41
Единоборства
В UFC подтвердили дату поединка Хабиба и Гэтжи
UFC официально подтвердила дату титульного поединка между лучшим легковесом из России Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.
ProstoProSport 29 июля в 00:03
Здоровье
В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели
В Казахстане карантин, введенный из-за роста числа заболевших коронавирусом, продлили еще на две недели.
Дни24 29 июля в 03:56
Происшествия
Суд арестовал боксера Старцева, который в драке убил жителя Барнаула
Bookmaker-ratings.ru 29 июля в 10:04
Общество
Стало известно, когда одобрят вакцину против коронавируса в России
Разработка российской вакцины от коронавирусной инфекции похожа на запуск первого искусственного спутника Земли, который был запущен еще при Советском Союзе, утверждает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
ToDay News Ufa 29 июля в 08:31
Путешествия
В АТОР назвали страны Европы, готовые принять туристов из России
В Ассоциации туроператоров назвали страны Европы, которые готовы принять туристов из России.
РЕН ТВ 29 июля в 06:12
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM 28 июля в 20:11
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Например, Pfizer и BioNTtech хотели продавать его за 19,5 долларов за одну дозу, а AstraZeneca — за три-четыре доллара.
Piter.tv 29 июля в 01:07
Общество
Дегтярев пообещал взять на контроль стройки в Комсомольске-на-Амуре
Известия 29 июля в 03:23
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк сообщил о выкупе у Rambler Group казначейской доли в размере 6,95%, таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
Давыдов.Индекс 29 июля в 09:08
Происшествия
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с выселением сестер в Пензе
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил подчиненным в кратчайшие сроки доложить о его расследовании, сообщают на ведомственном сайте.
Российская газета 29 июля в 04:08
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 28 июля в 11:20
Здоровье
Коронавирус: идем на спад?
В Коврове с коронавирусом работают два госпиталя (в ЦГБ и КГБ № 1). Медики отмечают, что заболевших становится меньше.
Ковровские вести_ 29 июля в 01:00
Политика
МИД РФ намерен расширить список стран для возобновления авиасообщения
С начала третьего летнего месяца открываются границы между Россией и государствами Танзания, Великобритания и Турция.
Evo-rus.com 29 июля в 13:08
Общество
В Татарии не ожидают второй волны коронавируса
Со слов представителя надзорного органа, вторая волна коронавируса в некоторых странах произошла по причине снижения объемов тестирования, как результат — увеличилось число бессимптомных заболевших.
REGNUM 29 июля в 06:06
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,3%
Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, где наметилась коррекция после прошедшего заседания Федрезерва США, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,3%, при этом растут бумаги "Магнита" на сильном отчете за II квартал.
Интерфакс вчера в 03:21
Гаджеты
Опубликован снимок нового iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем
В Сети появилась «живая» фотография экрана ожидаемого многими смартфона iPhone 12. Его диагональ составит 5,4 дюйма.
Discover24 29 июля в 08:14
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о Лолите
Продюсер считает, что "не по-мужски — обсуждать гонорар артиста" Юрий Лоза недавно высказался о гонорарах Лолиты Милявской — известно, что артситка получает за свои выступления около сорока тысяч евро.
WomanHit.ru 29 июля в 13:53
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com вчера в 02:27
Общество
В России выявлено 5 482 новых случая коронавируса
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 482, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Газета.Ru 03:34