Курс евро вырос на 0,78%, до ₽87,32 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.

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Авто В Петербурге продажи новых автомобилей в 1 полугодии упали на 27% Как сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб», в Северной столице России с января по июнь текущего года было продано 54 122 новых легковушек и LVC, что на 27% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. 11

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Общество Стало известно, когда одобрят вакцину против коронавируса в России Разработка российской вакцины от коронавирусной инфекции похожа на запуск первого искусственного спутника Земли, который был запущен еще при Советском Союзе, утверждает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 5

Армия и оружие В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца. 57

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Здоровье Коронавирус: идем на спад? В Коврове с коронавирусом работают два госпиталя (в ЦГБ и КГБ № 1). Медики отмечают, что заболевших становится меньше.

Общество В Татарии не ожидают второй волны коронавируса Со слов представителя надзорного органа, вторая волна коронавируса в некоторых странах произошла по причине снижения объемов тестирования, как результат — увеличилось число бессимптомных заболевших. 50

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Общество С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП. 2K