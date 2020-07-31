Финансы

Народные новостиНародные новостиКурс евро превысил 87 рублей впервые с апреля

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже поднялась выше 87 рублей, тем самым обновив многомесячные максимумы. Доллар также демонстрирует рост и перешагнул отметку в 73 рубля.
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

Российская газета03:41

Биржевой курс евро на открытии торгов поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

Банки.ру03:30

Евро превысил 87 рублей

Газета.Ru03:15

Евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Коммерсантъ03:13

Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

ТАСС03:01

Курс евро взлетел

Комсомольская правда03:33

Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Известия03:15
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Политика

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не нарушали закон

Россияне, которых задержали в Белоруссии, являются сотрудниками частного охранного предприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 06:14
Политика

Стало известно о жестком давлении на задержанных в Белоруссии россиян

На считающихся наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера россиян, которые были задержаны в Белоруссии, оказывается жесткое давление.
Lenta.ru 05:28
26
Происшествия

Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

В Санкт-Петербурге задержали жену погибшего украинского рэпера Энди Картрайта.
РИА Новости 07:16
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Финансы

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая

Курс рубля ослаб по отношению к доллару на 1,2% в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля.
Известия 05:32
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
1,1K
Происшествия

Из-за аварии машины-амфибии ВМС США на учениях погиб один военный

REGNUM 07:04
8
Религия

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости 02:32
29
Общество

Новая книга Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» выйдет 27 августа

It`s My City 04:44
3
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
43
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».
RT на русском 03:17
Футбол

Сегодня состоится финал Кубка французской лиги

Парижане являются фаворитами в данном матче. Букмекерские конторы оценивают победу «ПСЖ» по коэффициенту 1,64.
ГЛАС.RU 01:20
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек

При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости 03:01
1K
Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
98
Финансы

Экономист объяснил, почему правительству РФ выгоден слабый рубль

Правительство России заинтересовано в слабой национальной валюте.
Росбалт 07:24
Происшествия

Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу

Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
10
Транспорт

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
9
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Технологии

На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч

Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru вчера в 14:25
9
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали актрису Екатерину Жемчужную

Москва, 31 июля 2020, 14:32 — REGNUM Певица, актриса театра Москвы «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована.
REGNUM 07:32
3
Космос

Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru вчера в 11:48
10
Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

Появилась информация, что свадьба Светланы Бондарчук состоится уже всего через пару недель, 15 августа.
Народные новости 06:36
2
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Kursk.com 05:39
12
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 29 июля в 07:48
369
Армия и оружие

Армянская армия проводит внезапную проверку боеготовности войск

Евразия Daily 01:54
25
Общество

РЖД вернули около 180 отмененных поездов

РЖД вернули около 180 поездов, отмененных из-за коронавируса, заявил глава холдинга Олег Белозеров.
Газета.Ru 07:31
Армия и оружие

Российские «Мистрали» будут потоплены

Что происходит 03:48
71
Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
26
Армия и оружие

Британская пресса: Российский спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли

Из материала: В США поняли, что "Космос-2543" - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.
Военное обозрение 07:34
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