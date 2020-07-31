Финансы
Российская газетаКурс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
Курс рубля в пятницу продолжил снижаться на биржевых торгах. Так, евро превысил отметку 87 рублей впервые с начала апреля, следует из данных торгов Московской биржи. В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля.
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Здоровье
О вреде дешевых каш рассказали врачи
ToDay News Ufa 11:05
Общество
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ 12:24
Происшествия
Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
Происшествия
Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
RT на русском 18:16
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июля, тогда за сутки, по данным ВОЗ, было выявлено более 286 тыс. зараженных.
РБК 17:57
Общество
Сотрудники дома-интерната в Забайкалье записали обращение к Осипову
Московский Комсомолец Чита 04:50
Здоровье
35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 1,3%. Всего в регионе выявлено 2724 случая COVID-2019.
Телепорт вчера в 05:24
Армия и оружие
В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией
Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новости 13:24
Шоу-бизнес
Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой
Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели 07:24
Игры
Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews 11:37
Происшествия
Суд взял под стражу экс-главу правления банка «Таврический»
В Санкт-Петербурге взяли под стражу бывшего главу правления акционерного общества «Таврический банк» Сергея Сомова.
АБН 15:28
Общество
«Это недопустимо»: Малышева рассказала, кому нельзя носить маски
Детям нельзя носить маски, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в инстаграме.
РИА Новости 19:03
Политика
Верховный суд США отказался остановить строительство стены Трампа
Верховный суд США отказал в иске двум неправительственным организациям, пытавшимся предотвратить строительство стены на границе с Мексикой.
Известия 19:15
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Общество
На следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара
На следующей неделе в Москву вернется жара. Температура достигнет 31 градуса тепла.
Известия 18:45
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
RT на русском 10:03
Политика
Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине
Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений.
Утро.ru 12:35
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
Наука
Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок
Ученые из США, Аргентины и Бразилии представили новые подтверждения классической теории эволюции динозавров, согласно которой у древних ящеров был один общий предок.
Planet Today 03:55
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Политика
В Ереване заявили о закомплексованности Украины
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает, что у Украины есть закомплексованность при восприятии сути карабахского конфликта.
РИА Новости 17:29
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Космос
«Протон М» вывел на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103»
Ракета-носитель «Протон М» с разгонным блоком «Бриз-М» в рекордном по длительности полете вывела на орбиту два спутника связи ‒ «Экспресс-80» и «Экспресс-103», сообщает «Роскосмос».
Ведомости 12:29