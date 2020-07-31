Курс рубля в пятницу продолжил снижаться на биржевых торгах. Так, евро превысил отметку 87 рублей впервые с начала апреля, следует из данных торгов Московской биржи. В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля.

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

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