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К 19:13 мск евро замедлил рост до 1,13% и торговался на уровне 87,63 рубля В то же время курс доллара рос на 1,6% - до 74,34 рубля. Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,49%, до $43,04 за баррель.В источнике
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