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ТАСС
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

К 19:13 мск евро замедлил рост до 1,13% и торговался на уровне 87,63 рубля В то же время курс доллара рос на 1,6% - до 74,34 рубля. Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,49%, до $43,04 за баррель.В источнике
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РИА Новости

Курс евро впервые с марта вырос до 88 рублей

РИА Новостивчера в 12:06
Mockva.ru

Доллар поднялся выше 74 рублей впервые за два месяца, евро держится на отметке 87,6 рублей

Mockva.ruвчера в 06:56
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

ТАССвчера в 12:05
ИА Красная Весна

Доллар поднялся выше 74 рублей

ИА Красная Веснавчера в 07:04
Комсомольская правда

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правдавчера в 12:35
НТВ

Курс евро превысил 87 рублей

НТВвчера в 06:15
Городовой

Доллар поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая

Городовой30 июля в 05:25

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Газета.Ruвчера в 15:25

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты29 июля в 12:32
1,7K

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ruвчера в 16:06
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфаксвчера в 09:11
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Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s

За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3. В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа.
Asteraвчера в 09:30
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