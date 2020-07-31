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РБК
РБК

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс евро вырос на 0,78%, до ₽87,32 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.В источнике
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Телеканал 360°

Курс евро достиг 87 рублей впервые с начала апреля

Телеканал 360°04:28
Дождь

Курс евро на бирже превысил 87 рублей

Дождь03:36
Петрозаводск говорит

Курс рубля продолжает заметно падать

Петрозаводск говоритвчера в 07:02
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 14 мая

ТАСС05:15
Аргументы и Факты

Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

Аргументы и Факты03:55
Комсомольская правда

Курс евро взлетел

Комсомольская правда03:33
Газета.Ru

Доллар превысил 74 рубля

Газета.Ru05:28
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Минск передал Киеву список задержанных россиян

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
Минск передал Киеву список задержанных россиян
RT на русском05:18
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В России усилили контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
ПРАЙМ05:33
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
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В Москве оштрафовали шесть тысяч магазинов за нарушение масочного режима

Более 6 тысяч магазинов оштрафовано в Москве на 300 миллионов рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.
РИА Новости04:06
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Немецкий депутат призвал встать на защиту «Северного потока — 2»

Экономические интересы Европы в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2" необходимо защитить, заявил РИА Новости депутат, член международного комитета бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 05:19

Российские путешественники открывают международное авиасообщение

Российские путешественники открывают международное авиасообщение Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками.
Коммерсантъ18:25
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