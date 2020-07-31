Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.

Происшествия У муниципального депутата Галяминой прошел обыск Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос. 443

Общество Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа «По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения. 103

Космос Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд Как сообщает Astronomical Journal, группа исследователей во главе с астробиологом Стивеном Кейном из Калифорнийского университета на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 создала модель планет и вращающихся вокруг звезд. 1

Общество Путин подписал закон о кальянах и вейпах Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. 625

Политика Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет. 331

Кино Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда.

Происшествия Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника. 66

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,7K

Авто Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России Автомобиль оснащается бензиновым двигателем на 2,7 литра мощностью 166 л.с. 30 июля в России стартовал прием заказов на обновленные Hilux и Fortuner. 34

Происшествия Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым. 179

Гаджеты Глобальная версия Oppo Watch сильно отличается от китайской Глобальная версия Oppo Watch лишилась поддержки e-SIM, девайс не сможет самостоятельно совершать звонки и принимать SMS.

Футбол Семь игроков «Чертаново» перешли в клуб «Крылья Советов» К команде Игоря Осинькина присоединились 7 человек, ранее выступавшие за московский клуб "Чертаново".