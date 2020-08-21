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Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

По данным на 15.50 мск, европейская валюта прибавила 0,48% и достигла 88,05 руб. Доллар к 15.59 мск подорожал на 0,94% до 74,72 руб.В источнике
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URA.Ru

Курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю

URA.Ruвчера в 10:08
РИА Новости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

РИА Новостивчера в 09:28
RT на русском

Курс доллара превысил 75 рублей

RT на русскомвчера в 09:55
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая 2020 года

ТАССвчера в 10:21
Интерфакс

Евро превысил отметку в 88 руб. впервые с 30 марта

Интерфаксвчера в 09:09
РБК

Курс доллара превысил 75 рублей впервые с 6 мая

РБКвчера в 09:56
Коммерсантъ

Доллар вырос до 75,01 руб./$, евро — до 88,3 руб./€

Коммерсантъвчера в 11:24

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 14:32
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
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