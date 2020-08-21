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По данным на 15:50 мск, европейская валюта прибавила 0,48% и достигла 88,05 руб. Доллар к 15:59 мск подорожал на 0,94% — до 74,72 руб.В источнике
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