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Ведомости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

По данным на 15:50 мск, европейская валюта прибавила 0,48% и достигла 88,05 руб. Доллар к 15:59 мск подорожал на 0,94% — до 74,72 руб.В источнике
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Эхо Москвы

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с конца марта превысил 88 рублей

Эхо Москвы10:31
Известия

Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала мая

Известия10:18
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая 2020 года

ТАСС10:21
РИА Новости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

РИА Новости09:28
URA.Ru

Курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю

URA.Ru10:08
Газета.Ru

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта

Газета.Ru09:13
Интерфакс

Евро превысил отметку в 88 руб. впервые с 30 марта

Интерфакс09:09

На территории стадиона «Ахмат Арена» совершён обряд жертвоприношения

На территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвящённый приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — сообщили в Instagram стадиона.
News.ru09:35
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Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
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Власти Германии планируют раздавать по 1200 евро в месяц добровольцам

Основная цель эксперимента – выяснить, начинает ли человек активнее участвовать в экономике страны при получении постоянного дохода или предпочитает лежать на диване, отказываясь зарабатывать самостоятельно.
Evo-rus.com08:37
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Дело08:46
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