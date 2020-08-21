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РИА Новости
РИА Новости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

Европейская валюта выросла на 61 копейку, до уровня 88,30 рубля, максимума с марта. Таким образом, в пятницу доллар обновил максимум с майского значения в 74,88 рубля, евро — с мартовского показателя в 88,19 рубля.В источнике
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РИА Новости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

РИА Новости09:28
Известия

Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала мая

Известия10:18
URA.Ru

Курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю

URA.Ru10:08
Эхо Москвы

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с конца марта превысил 88 рублей

Эхо Москвы10:31
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая 2020 года

ТАСС10:21
Газета.Ru

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта

Газета.Ru09:13
Интерфакс

Евро превысил отметку в 88 руб. впервые с 30 марта

Интерфакс09:09

Apple стремится снизить цены комплектующих для iPhone 12

Согласно новому исследованию аналитика Минг-Чи Куо, Apple стремится снизить цены на поставщиков компонентов для предстоящей линейки iPhone 12, чтобы компенсировать рост затрат на новую технологию 5G и свести к минимуму необходимость повышения цен на флагманскую линейку.
Astera06:13
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru19 августа в 09:56
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Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М»

Раскрыто убийство главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Следственный комитет России (СКР) сообщил о раскрытии заказного убийства главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, совершенного в 2017 году.
Коммерсантъ10:26

Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новостивчера в 04:44
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