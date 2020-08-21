Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

Европейская валюта выросла на 61 копейку, до уровня 88,30 рубля, максимума с марта. Таким образом, в пятницу доллар обновил максимум с майского значения в 74,88 рубля, евро — с мартовского показателя в 88,19 рубля.