Госкорпорация Роскосмос получила патент на «взрывное устройство для создания ударной волны», которое может применяться для экспериментов по отработке прочности конструкций в машиностроении и нефтегазовой отрасли, сказано в описании к изобретению.
Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.