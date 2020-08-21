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Ведомости
Ведомости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

По данным на 15.50 мск, европейская валюта прибавила 0,48% и достигла 88,05 руб. Доллар к 15.59 мск подорожал на 0,94% до 74,72 руб.В источнике
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Известия

Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала мая

Известиявчера в 10:18
Дождь

Биржевой курс евро превысил 88 рублей

Дождьвчера в 10:13
Интерфакс

Евро превысил отметку в 88 руб. впервые с 30 марта

Интерфаксвчера в 09:09
РИА Новости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

РИА Новостивчера в 09:28
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая 2020 года

ТАССвчера в 10:21
URA.Ru

Курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю

URA.Ruвчера в 10:08
RT на русском

Курс доллара превысил 75 рублей

RT на русскомвчера в 09:55

Роскосмос запатентовал взрывное устройство

Госкорпорация Роскосмос получила патент на «взрывное устройство для создания ударной волны», которое может применяться для экспериментов по отработке прочности конструкций в машиностроении и нефтегазовой отрасли, сказано в описании к изобретению.
Московский Комсомолец20:48
4

Во Флориде выпустят 750 млн генетически модифицированных комаров

Наиболее опасные виды насекомых, например анофелесы, азиатский тигровый комар, комары рода Aedes, могут стать разносчиками малярии, лихорадки Западного Нила, желтой лихорадки и лихорадки чикунгунья.
Новые Ведомостивчера в 07:30
1

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известиявчера в 23:01
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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