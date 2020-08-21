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Европейская валюта выросла на 61 копейку, до уровня 88,30 рубля, максимума с марта. Таким образом, в пятницу доллар обновил максимум с майского значения в 74,88 рубля, евро — с мартовского показателя в 88,19 рубля.В источнике
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