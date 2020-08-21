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РИА Новости
РИА Новости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

Европейская валюта выросла на 61 копейку, до уровня 88,30 рубля, максимума с марта. Таким образом, в пятницу доллар обновил максимум с майского значения в 74,88 рубля, евро — с мартовского показателя в 88,19 рубля.В источнике
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Эхо Москвы

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с конца марта превысил 88 рублей

Эхо Москвы10:31
Газета.Ru

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта

Газета.Ru09:13
URA.Ru

Курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю

URA.Ru10:08
РИА Новости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

РИА Новости09:28
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая 2020 года

ТАСС10:21
Известия

Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала мая

Известия10:18
Интерфакс

Евро превысил отметку в 88 руб. впервые с 30 марта

Интерфакс09:09