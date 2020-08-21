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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с марта

В последний раз курс евро находился выше 88 рублей 30 марта 2020 года.В источнике
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Интерфакс

Рубль вечером подешевел к доллару и евро на фоне падающей нефти

Интерфакс12:54
Коммерсантъ

Доллар вырос до 75,01 руб./$, евро — до 88,3 руб./€

Коммерсантъ11:24
РИА Новости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

РИА Новости09:28
URA.Ru

Курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю

URA.Ru10:08
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая 2020 года

ТАСС10:21
РБК

Курс доллара превысил 75 рублей впервые с 6 мая

РБК09:56
RT на русском

Курс доллара превысил 75 рублей

RT на русском09:55

Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи о детях Алины Кабаевой

Отвечая на вопрос, почему именно Кабаева фигурирует в слухах о личной жизни Владимира Путина, Губерниев уклончиво заметил, что Алина Маратовна – красивая женщина, звезда спорта, и потому к ней приковано повышенное внимание.
Newia.ru12:59
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Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона «Ведьмака»

Британский актер Генри Кавилл опубликовал в своем Instagram-аккаунте первое фото с продолжения съемок сериала "Ведьмак" от Netflix, на котором запечатлен процесс его превращения в истребителя чудовищ с помощью грима.
Российская газета06:21
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Мэтт Ривз представил логотип и концепт-арт «Бэтмена» для DC FanDome

Ривз выложил эти материалы на своей странице в Twitter, добавив такую подпись: Рад поделиться с вами первым взглядом на официальный логотип нашего «Бэтмена», а также очень клевым дополнительным концепт-артом DC от удивительного Джима Ли.
Popcornnews.ru02:36

Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»

Впервые широкой публике будет показана российская полноприводная глиссирующая машина-амфибия "Дрозд", на которую, как сообщает Lenta.ru, обратили внимание в американском издании Drive, где машину сравнили с одним из автомобилей Джеймса Бонда.
Экономика сегоднявчера в 06:43
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Уникальная структура костей динозавров удерживала огромный вес

По словам специалистов, трабекулярная кость динозавров имела особенное строение, которое позволяло без каких-либо отрицательных последствий для здоровья достигать животным гигантских размеров.
МедиаПоток01:30
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМО18 августа в 19:00
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