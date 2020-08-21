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РИА Новости
РИА Новости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

Европейская валюта выросла на 61 копейку, до уровня 88,30 рубля, максимума с марта. Таким образом, в пятницу доллар обновил максимум с майского значения в 74,88 рубля, евро — с мартовского показателя в 88,19 рубля.В источнике
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Эхо Москвы

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с конца марта превысил 88 рублей

Эхо Москвы10:31
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая 2020 года

ТАСС10:21
URA.Ru

Курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю

URA.Ru10:08
РИА Новости

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

РИА Новости09:28
Известия

Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала мая

Известия10:18
Интерфакс

Евро превысил отметку в 88 руб. впервые с 30 марта

Интерфакс09:09
RT на русском

Курс доллара превысил 75 рублей

RT на русском09:55

Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

В Кремле допустили возможность лечения Навального за рубежом

По словам Дмитрия Пескова, если представители Алексея Навального обратятся в любое государственное ведомство, будь то Минздрав или сам Кремль, то транспортировку политика за границу можно будет обеспечить очень оперативно.
CT news07:03
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В Омске сообщили о готовящемся вылете самолета с Навальным

Вылет из Омска самолёта Bombardier Challenger 604, на котором могут транспортировать в немецкую клинику находящегося в реанимации оппозиционера Алексея Навального, пока запланирован на утро субботы, сообщили РИА Новости в справочной службе омского аэропорта.
РИА Новости12:08

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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Работников «Гродно Азот» угрожали убить за отказ от забастовки

«Вечером 20 августа текущего года на мобильные телефоны руководства ОАО „Гродно Азот“ поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома», — заявили в пресс-службе.
ИА Красная Весна11:32
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