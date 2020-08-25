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Курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года

Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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RT на русском

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года

RT на русском11:23
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 89 рублей

ТАСС11:22
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,51 рубля

ПРАЙМ04:34
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру03:11
Московский Комсомолец

Курс евро на Мосбирже превысил 88 рублей

Московский Комсомолец03:22
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и незначительно опускается к евро

Газета.Ru03:07
Аргументы и Факты

На открытии торгов курс доллара снизился до 74,59 рубля

Аргументы и Факты04:42

Робот-колоноскоп с камерой и щипцами прополз по свиному кишечнику

Инженеры из Университета штата Колорадо в Боулдере под руководством Марка Рентшлера (Mark Rentschler) создали самоходный колоноскоп, в который, в отличие от аналогов, интегрированы все стандартные инструменты, необходимые врачу для проведения процедур.
Робот-колоноскоп с камерой и щипцами прополз по свиному кишечнику
N+110:50

Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости06:05
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Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости09:57
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Газета.Ru11:04

Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, выступая перед Европарламентом, заявила о готовности к диалогу с властями и назначении команды переговорщиков.
РИА Новости07:00
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Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Интерфакс11:26
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Школам запретили собирать с классов деньги на термометры и санитайзеры

В пресс-службе сообщили, что тему школьных поборов на встрече с главой Минпросвещения Миронов поднял из-за обращений родителей, жалующихся на то, что в школах "собирают деньги с родителей на термометры, санитайзеры и прочее".
Интерфакс10:32

В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ruвчера в 12:59
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Умер народный артист России, солист Большого театра Владимир Никонов

«Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й год солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM08:31
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«Яндекс.Такси» поднимает щиты

«Яндекс.Такси» планирует продавать рекламу на экранах, установленных на крыше сотрудничающих с сервисом автомобилей, рассказал источник, знакомый с деталями проекта, и подтвердили в компании.
Коммерсантъ18:00

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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