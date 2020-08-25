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REGNUM

Курс евро превысил 89 рублей впервые с марта 2020 года

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб.. Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфаксвчера в 11:31
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ТАСС

Эксперты: рубль слабеет под влиянием геополитических факторов

ТАССвчера в 15:31
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Интерфаксвчера в 11:38
Росбалт

Российская нацвалюта падает, курс евро превысил 89 рублей

Росбалтвчера в 11:36
RT на русском

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года

RT на русскомвчера в 11:23
Lenta.ru

Курс евро побил исторический максимум

Lenta.ruвчера в 10:44
Профиль

Доллар подорожал до 74,84 рубля

Профильвчера в 12:33
Evo-rus.com

Впервые с марта курс евро превысил 88 рублей

Evo-rus.com24 августа в 06:49

Белорусская оппозиция осудила арест членов координационного совета

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии считает административный арест двух своих членов давлением со стороны властей наравне с возбуждением уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба КС.
РИА Новостивчера в 12:52

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
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В Испании заявили о приближении второй волны коронавируса

Мадрид, 25 августа 2020, 23:35 — REGNUM Несколько регионов Испании могут быть накрыты второй волной эпидемии коронавируса, заявил 25 августа профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада агентству RT.
REGNUMвчера в 16:35
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В Кремле допускают рефинансирование части долга Белоруссии

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия рефинансировать долг Белоруссии, Песков ответил, что вопросы рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга России ранее неоднократно обсуждались и если они поступят, то будут рассматриваться Минфином.
Военное обозрениевчера в 08:57
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ruвчера в 02:19
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUMвчера в 10:30
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