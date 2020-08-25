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Курс евро превысил 89 рублей впервые с марта 2020 года

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб.. Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфаксвчера в 11:31
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Expert.ru

Курс доллара: в Сбербанке назвали причину обвала рубля

Expert.ru00:00
ТАСС

Эксперты: рубль слабеет под влиянием геополитических факторов

ТАССвчера в 15:31
ПРАЙМ

Рубль в конце дня усиливает падение: евро уже дороже 89 рублей

ПРАЙМвчера в 12:04
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Интерфаксвчера в 11:38
Газета.Ru

Евро поднялся выше 89 рублей

Газета.Ruвчера в 11:46
RT на русском

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года

RT на русскомвчера в 11:23
Lenta.ru

Курс евро побил исторический максимум

Lenta.ruвчера в 10:44

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
141

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
5

Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
10

Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
43

Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности, заявил госсекретарь страны Майк Помпео, выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля.
РБК01:21
18

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
51

Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Протоиерей Димитрий Смирнов покинул пост главы патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства по состоянию здоровья, сообщается в постановлениях Священного Синода РПЦ.
Городовойвчера в 15:01
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МВД предложило создать единый реестр участников движения АУЕ в России

Врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук заявил, что они рассматривают возможность создания единой базы участников движения АУЕ (экстремистская организация, запрещена в России).
VSE42.RU22:23