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REGNUM
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Курс евро превысил 89 рублей впервые с марта 2020 года

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб.. Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс11:31
Подробнее о событии
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Интерфакс11:38
ПРАЙМ

Европейские биржи закрылись в основном в минусе на укреплении евро и фунта стерлингов

ПРАЙМ12:31
Финмаркет

Рубль вечером заметно усилил падение к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов

Финмаркет12:40
RT на русском

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года

RT на русском11:23
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 89 рублей

ТАСС11:22
Lenta.ru

Курс евро побил исторический максимум

Lenta.ru10:44
Газета.Ru

Евро поднялся выше 89 рублей

Газета.Ru11:46

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
REGNUM10:30
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Российский МИД оскорбили заявления Запада об отравлении Навального

Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь, — отмечается в заявлении МИД.
News.ru12:51

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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Тестирование вакцины центра Гамалеи начнется в клиниках 4-5 сентября

Вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи, будет доставлена в клиники Москвы 3 сентября, а 4-5 сентября начнутся ее пострегистрационные испытания, сообщил во вторник "Интерфаксу" директор центрАлександр Гинцбург.
Интерфакс12:34
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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На Кубани из района лесного пожара эвакуировали тысячу туристов

Анапа, Краснодарский край, 25 августа 2020, 12:25 — REGNUM Около тысячи туристов эвакуировали из района лесного пожара в Анапе Краснодарского края 25 августа, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
REGNUM05:25
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газета10:15
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В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Daily04:33
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Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
Lenta.ru08:48