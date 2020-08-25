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REGNUM
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Курс евро превысил 89 рублей впервые с марта 2020 года

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб.. Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфаксвчера в 11:31
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ТАСС

Эксперты: рубль слабеет под влиянием геополитических факторов

ТАССвчера в 15:31
Evo-rus.com

Впервые с марта курс евро превысил 88 рублей

Evo-rus.com24 августа в 06:49
Профиль

Доллар подорожал до 74,84 рубля

Профильвчера в 12:33
RT на русском

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года

RT на русскомвчера в 11:23
Lenta.ru

Курс евро побил исторический максимум

Lenta.ruвчера в 10:44
Росбалт

Российская нацвалюта падает, курс евро превысил 89 рублей

Росбалтвчера в 11:36
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Интерфаксвчера в 11:38

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Evo-rus.comвчера в 02:01

Борис Джонсон призвал британцев не стыдиться собственной истории

Борис Джонсон, занимающий пост премьер-министра Великобритании, обратился с призывом к соотечественникам прекратить стыдиться своей же истории, а также перестать заниматься самобичеванием.
Наша версиявчера в 14:42

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50

Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.
РИА Новостивчера в 15:49

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20

В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Dailyвчера в 04:33

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03

Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ruвчера в 02:19

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45