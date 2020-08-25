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REGNUM
REGNUM

Курс евро превысил 89 рублей впервые с марта 2020 года

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб.. Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс11:31
Подробнее о событии
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Интерфакс11:38
RT на русском

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года

RT на русском11:23
Evo-rus.com

Впервые с марта курс евро превысил 88 рублей

Evo-rus.comвчера в 06:49
Lenta.ru

Курс евро побил исторический максимум

Lenta.ru10:44
Росбалт

Российская нацвалюта падает, курс евро превысил 89 рублей

Росбалт11:36
Дума ТВ

Доллар упал до 74,59 рубля

Дума ТВ04:11
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 89 рублей

ТАСС11:22

«Барселона» подтвердила уход Месси

Решение покинуть команду Месси принял после унизительного поражения «Барселоны» в матче с «Баварией» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов, что стало одним из худших результатов в карьере аргентинского нападающего и испанского клуба.
«Барселона» подтвердила уход Месси
Ведомости14:30

В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу

На каждого ребёнка, собираемого в школу к 1 сентября, из федерального бюджета предлагается выплачивать 10 тысяч рублей — после того, как родители подадут соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.
В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу
Премьер-новости за неделю04:10
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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известия14:11
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Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобождён от должности по состоянию здоровья, следует из постановлений Священного синода РПЦ.
RT на русском14:19
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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Apple выпустила новые iOS 14 beta 6 и iPadOS 14 beta 6

Всего через неделю после выхода пятых бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 для разработчиков, компания Apple во вторник, 25 августа, начала запуск шестой бета-версии программного обеспечения.
МИТ14:11

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru14:03
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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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ЕС планирует адресные санкции против руководства Белоруссии

Высокопоставленный источник в ЕС сообщил журналистам, что Союз намерен ввести адресные санкции против ряда политических деятелей Белоруссии, которых считает ответственными за предполагаемую фальсификацию итогов президентских выборов или за репрессии против оппозиции.
Московский Комсомолец14:06
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