Курс евро превысил 89 рублей впервые с марта 2020 года
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Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта
Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб.. Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфаксвчера в 11:31
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