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REGNUM
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Курс евро превысил 89 рублей впервые с марта 2020 года

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб.. Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфаксвчера в 11:31
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Эхо Москвы

Курс Евро превысил 89 рублей впервые почти за полгода

Эхо Москвы01:04
Банки.ру

Рубль заметно ослабел по итогам основной валютной сессии, курс евро превысил 89 рублей

Банки.рувчера в 12:19
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Интерфаксвчера в 11:38
RT на русском

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года

RT на русскомвчера в 11:23
Экономика сегодня

Биржевой курс евро превысил 89 рублей

Экономика сегоднявчера в 11:30
ТАСС

Эксперты: рубль слабеет под влиянием геополитических факторов

ТАССвчера в 15:31
Evo-rus.com

Впервые с марта курс евро превысил 88 рублей

Evo-rus.com24 августа в 06:49

В России начались государственные испытания ЗРС С-500

В беседе с журналистами в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов сообщил о начавшихся государственных испытаниях новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500.
В России начались государственные испытания ЗРС С-500
Военное дело24 августа в 08:57
42

Адвокат потерпевших в ДТП с Ефремовым уверен, что актер был за рулем

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не сомневается, что именно актер находился за рулем джипа в момент аварии.
Адвокат потерпевших в ДТП с Ефремовым уверен, что актер был за рулем
Коммерсантъ21:34
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Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБКвчера в 13:07
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Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" Ростеха) Герой России Сергей Маслов.
РИА Новости20:40
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Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.
РИА Новостивчера в 14:22
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Концерн Ростеха создаст отечественный аналог Zoom

Концерн "Автоматика", входящий в госкорпорацию "Ростех", разрабатывает облачную платформу для защищенной видеоконференцсвязи и намерен создать отечественный аналог сервиса Zoom, сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна Владимир Кабанов.
ТАСС01:18

Черчесов отказался вызвать Соболева в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Отсутствие нападающего московского "Спартака" в числе приглашенных в сборную России по футболу игроков связано с его конфликтом с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Интерфакс-Спортвчера в 10:41
3

Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
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