В Европе выявлено два случая повторного заражения коронавирусом

Сообщения о случаях повторного заражения в Европе поступили почти одновременно с информацией о повторном инфицировании мужчины из Гонконга, у которого спустя 4,5 месяца после выздоровления снова был выявлен коронавирус, но уже другой штамм.