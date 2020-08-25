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REGNUM
REGNUM

Курс евро превысил 89 рублей впервые с марта 2020 года

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб.. Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс11:31
Подробнее о событии
ТАСС

Эксперты: рубль слабеет под влиянием геополитических факторов

ТАСС15:31
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Интерфакс11:38
Компания

Курс евро пробил отметку в 88,9 рубля

Компания11:42
News.ru

Курс евро на МосБирже поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта

News.ru11:30
Lenta.ru

Курс евро побил исторический максимум

Lenta.ru10:44
Газета.Ru

Евро поднялся выше 89 рублей

Газета.Ru11:46
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру03:11

МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Известия14:11
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«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России

"Сочи" одержал третью победу кряду и с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе три очка.
Вести.Ru13:35

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40
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Гарри Магуайр исключён из состава сборной Англии на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт исключил защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра из состава национальной команды на матчи Лиги наций с Исландией (5 сентября) и Данией (8 сентября), сообщает Sky Sports.
Чемпионат15:03

Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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В Европе выявлено два случая повторного заражения коронавирусом

Сообщения о случаях повторного заражения в Европе поступили почти одновременно с информацией о повторном инфицировании мужчины из Гонконга, у которого спустя 4,5 месяца после выздоровления снова был выявлен коронавирус, но уже другой штамм.
Remedium.ru09:57
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