Lenta.ruКурс евро превысил 90 рублей на фоне обострения ситуации вокруг УкраиныРоссийский рубль обвалился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.Lenta.ruВ ходе торгов 26 января курс евро поставил рекорд и превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года (плюс 1,7 рубля), а доллар — 80 рублей (плюс 1,6 рубля).Lenta.ruОбвал рубля наблюдается с начала января на фоне обострения ситуации вокруг Украины.Lenta.ruДоллар и евро стали «расти» после предложения «Единой России» отправить помощь Донецку и Луганску.Мойка78Читать далееСвернутьLentaChel.ruLentaChel.ruАМИТЕЛПодробнее о событииСтоимость доллара и евро побила рекорд июля прошлого годаМойка7817:01Курс евро превысил 90 рублей на фоне обострения ситуации вокруг УкраиныLenta.ruвчера в 11:24Рубль будет падать на фоне обострения отношений России и УкраиныLentaChel.ruвчера в 10:46Показать все источникиОценитьПоделиться