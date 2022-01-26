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Курс евро превысил 90 рублей на фоне обострения ситуации вокруг Украины

Российский рубль обвалился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Lenta.ru
В ходе торгов 26 января курс евро поставил рекорд и превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года (плюс 1,7 рубля), а доллар — 80 рублей (плюс 1,6 рубля).
Lenta.ru
Обвал рубля наблюдается с начала января на фоне обострения ситуации вокруг Украины.
Lenta.ru
Доллар и евро стали «расти» после предложения «Единой России» отправить помощь Донецку и Луганску.
Мойка78

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Стоимость доллара и евро побила рекорд июля прошлого года
Мойка7817:01
Курс евро превысил 90 рублей на фоне обострения ситуации вокруг Украины
Lenta.ruвчера в 11:24
Рубль будет падать на фоне обострения отношений России и Украины
LentaChel.ruвчера в 10:46
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