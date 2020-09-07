Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Смотрите также
Разработчик «Новичка» опроверг отравление вышедшего из комы Навального
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову
Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП
Во Владивостоке при аварии на теплотрассе выбило окна в жилом доме
Шоумен Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
МИД Литвы: Россия хочет как можно быстрее присоединить Белоруссию
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 75,59 рубля
В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19
Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера Грузии
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП
Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии
В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову
Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро на Московской бирже поднялся
выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года.
Подробнее о событии