Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро на Московской бирже поднялся
 выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года.
Новая газетавчера в 06:40
Подробнее о событии
РБК

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

РБК17:00
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 11:57
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАССвчера в 06:04
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 руб./€

Коммерсантъвчера в 10:12
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbesвчера в 09:17
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 06:06
Российская газета

Давление подскочило

Российская газетавчера в 11:46

Главный редактор медицинского журнала «Ланцет» о плюсах и минусах российской вакцины от коронавируса

На днях один из наиболее известных медицинских журналов в мире «The Lancet» опубликовал статью о результатах клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.
Главный редактор медицинского журнала «Ланцет» о плюсах и минусах российской вакцины от коронавируса
KDPConsulting.ruвчера в 11:12
1

Российский патент Huawei демонстрирует конкурента Redmi Note 9

Компания Huawei запатентовала смартфон, сильно напоминающий по дизайну популярную модель подшефного Xiaomi бренда Redmi — Redmi Note 9. Интересно, что документация о патенте была обнаружена в базе данных российского ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности).
iXBT.comвчера в 12:28

Просмотр порно с партнером не влияет на отношения

Прежде психологи и ученые утверждали, что после просмотра порно реальность сильно разочаровывает людей, так как в самых редких случаях они могут получить в постели от партнера то же самое, что демонстрируют порноактеры в своих работах на экране.
Live24вчера в 08:38

США говорят о военном превосходстве КНР, чтобы выделить больше средств на оборону

Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях: в сфере крылатых и баллистических ракет наземного базирования, в сфере интегрированных систем ПВО, в темпах строительства военных кораблей и численности флота.
BaltNews.ee6 сентября в 03:00