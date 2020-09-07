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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро на Московской бирже поднялся
 выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года.
Новая газетавчера в 06:40
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РБК

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

РБК17:00
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 11:57
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАССвчера в 06:04
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 руб./€

Коммерсантъвчера в 10:12
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbesвчера в 09:17
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 06:06
Российская газета

Давление подскочило

Российская газетавчера в 11:46

Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи

Приговор по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
РИА Новостивчера в 16:31

Губернатор Травников поручил реконструировать Колыванскую ЦРБ

«Строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков», — заявил Андрей Травников.
Любимый городвчера в 05:35
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Защита Фургала обжаловала продление его ареста

Представители защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы о продлении до декабря срока его ареста.
ТАССвчера в 02:44
13

Пушков назвал неуместным обращение Охлобыстина к Путину из-за Ефремова

Обращение актера Ивана Охлобыстина к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать Михаила Ефремова по меньшей мере неуместно, считает член Совфеда РФ Алексей Пушков.
ПолитРоссиявчера в 16:10
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«Челси» представил красно-синюю форму на следующий сезон

Британский футбольный клуб "Челси" опубликовал новый комплект формы, в котором команда будет выступать в новом сезоне На экипировки были размещены вертикальные полосы, напоминающие "Кристал Пэлас" и "ЦСКА".
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:40
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Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в связи с нарушением перемирия в Донбассе.
РИА Новости17:29
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Счетная палата проверит выплаты медработникам за борьбу с COVID-19

Счетная палата России проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), региональные органы власти и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК19:41

В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфоросвчера в 07:11
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МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем второй самолёт ВВС Британии

Российский истребитель МиГ-29 Северного флота второй раз за сутки вылетал на перехват над нейтральными водами Баренцева моря самолёта-разведчика ВВС Великобритании, сообщает Национальный центр управления обороной России.
RT на русскомвчера в 16:33
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Трамп назвал опасной программу Байдена в сфере энергетики

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что планы кандидата от демократов на пост главы государства Джо Байдена в сфере энергетики нереалистичны, а в случае реализации - негативно скажутся на стране.
Интерфаксвчера в 16:04