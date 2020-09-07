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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Евро и доллар активно растут на Московской бирже в понедельник днем, курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, доллар торгуется выше 76 рублей впервые с 22 апреля. Курс евро составил 90,035 руб. в 13:03, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс06:09
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RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском11:57
РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32
Интерфакс

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Интерфакс08:52
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbes09:17
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 руб./€

Коммерсантъ10:12
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новости06:06
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04

Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости4 сентября в 10:47
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Министры обороны КНР и Индии высказались за мир на границе стран

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и министр обороны Индии Раджнатх Сингх провели встречу в Москве, в ходе которой поддержали конструктивный диалог, а также выразили обоюдное стремление сохранять мир и стабильность на китайско-индийской границе.
Страна Советов on-line5 сентября в 07:21
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известия06:27
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