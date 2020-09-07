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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Евро и доллар активно растут на Московской бирже в понедельник днем, курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, доллар торгуется выше 76 рублей впервые с 22 апреля. Курс евро составил 90,035 руб. в 13:03, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс06:09
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RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском11:57
Российская газета

Давление подскочило

Российская газета11:46
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новости06:06
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbes09:17
РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 руб./€

Коммерсантъ10:12
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04

В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ
Газета.Ru13:22
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Доставщик Delivery Club напал на подростков в Зеленограде

Служба доставки Delivery Club отстранила от работы сотрудника, напавшего на подростков в Зеленограде, также в компании рассчитывают на помощь правоохранительных органов в идентификации еще одного участника драки, сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы компании.
Известия13:12
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайнвчера в 05:38
4,3K

На Кубани экс-директор школы и депутат осуждена за мошенничество

В Горячем Ключе суд вынес приговор местной жительнице - бывшему депутату Совета муниципального образования города-курорта и директору школы № 4 за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
Российская газета07:20
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22