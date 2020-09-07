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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро на Московской бирже поднялся
 выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года.
Новая газетавчера в 06:40
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РБК

Евро по 90 рублей: что будет с ценами на жилье в конце года

РБКвчера в 11:58
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 11:57
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАССвчера в 06:04
Интерфакс

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Интерфаксвчера в 08:52
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbesвчера в 09:17
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 06:06
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Коммерсантъвчера в 10:12

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