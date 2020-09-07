Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Смотрите также
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Кипрская газета опубликовала имена 34 владельцев «золотых паспортов»
В Бундесвере отказались разъяснить выводы об отравлении Навального
В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 75,59 рубля
Навального вывели из медицинской комы
В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера Грузии
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП
Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии
Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро на Московской бирже поднялся
выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года.
Подробнее о событии